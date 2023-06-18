Bakan bir daha bakt! Aslı Samat, tüp mide ameliyatı sonrası yaz sezonunu açtı - Son Dakika
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Bakan bir daha bakt! Aslı Samat, tüp mide ameliyatı sonrası yaz sezonunu açtı

Bakan bir daha bakt! Aslı Samat, tüp mide ameliyatı sonrası yaz sezonunu açtı

18.06.2023 10:22

Reytingi yüksek dizilerde rol alan Aslı Samat, tüp mide ameliyatı sonrası 108 kilo vererek 173 kilodan 65 kiloya düştü. Tatilde çektiği mayolu pozlarını photoshop kullanmadan paylaşan Samat, deformelerini gizlemek yerine kendiyle barışık olduğunu gösterdi. Takipçileri, mücadelesini aşabildiğini ve yenebildiğini gösteren Samat'ın güzelliğinin güçten geldiğini belirtti.

"Hercai", "Gülümse Kaderine" gibi reytingi büyük bol dizilerde rol alan Aslı Samat, tüp mide ameliyatı olarak 173 kilodan 65 kiloya düşen oyuncu Aslı Samat yaz sezonunu açtı.

FOTOĞRAFLARINA PHOTOSHOP YAPMIYOR

Tam 108 kilo vererek büyük değişim yaşayan Aslı Samat'ın vücudunda bazı deformeler oldu. Ancak güzel oyuncu bunları gizlemek yerine kendiyle barışık şekilde fotoğraflarını photoshopsuz paylaştı.

108 kilo veren Aslı Samat mayolu pozunu paylaştı! Vücudunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

Tatilde çektirdiği mayolu pozlarını paylaşan Aslı Samat paylaşımına, "Tabii ki göbeğimin iki hâli de gerçek. Lakin duruş çok önemli. Bu fotoğrafla fark ettim ki çatlaklarım kendini aşmış. Dönünce bir çizdireyim kendimi" notunu düştü.

108 kilo veren Aslı Samat mayolu pozunu paylaştı! Vücudunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

"ÇOK GÜZELSİNİZ"

Oyuncunun binlerce beğeni alan paylaşımına takipçileri "Çok güzelsiniz. Savaş yaraları gururla taşınacak şeylerdir, bu sizin mücadelenizi aşabildiklerinizi, yenebildiklerinizi yolunuzu anlatıyor. En büyük güzellik, güçten gelir." tarzında yorumlar yaptı.

108 kilo veren Aslı Samat mayolu pozunu paylaştı! Vücudunu gören herkes aynı yorumu yapıyor
108 kilo veren Aslı Samat mayolu pozunu paylaştı! Vücudunu gören herkes aynı yorumu yapıyor
108 kilo veren Aslı Samat mayolu pozunu paylaştı! Vücudunu gören herkes aynı yorumu yapıyor
108 kilo veren Aslı Samat mayolu pozunu paylaştı! Vücudunu gören herkes aynı yorumu yapıyor
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Gülümse Kaderine, Hercai, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bakan bir daha bakt! Aslı Samat, tüp mide ameliyatı sonrası yaz sezonunu açtı - Son Dakika


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