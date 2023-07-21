Ata Demirer, mal varlığı hakkında konuştu: Emlak alan biri değilim, biz dost alıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Ata Demirer, mal varlığı hakkında konuştu: Emlak alan biri değilim, biz dost alıyoruz

21.07.2023 15:41

Ünlü komedyen Ata Demirer, Sibel Arna'nın YouTube programında mal varlığı hakkında konuştu. Demirer, Bozcaada'da yaşadığını ve emlak alan biri olmadığını belirterek, dostlarıyla vakit geçirmeyi tercih ettiğini söyledi. Araba yerine teknede yaşadığını ve büyük şeylerden hoşlanmadığını ifade eden Demirer, hayatını kendi tercihlerine göre yaşadığını dile getirdi.

Yer aldığı filmlerin yanı sıra sesiyle de sık sık konuşulan Ata Demirer, Sibel Arna'nın YouTube'da yayınlanan programında mal varlığı hakkında konuştu. Sanıldığının aksine çok varlıklı bir sanatçı olmadığını söyleyen Demirer, "Biz dost alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BANA NE ARAZİDEN, ARABADAN?"

Yaşamını Bozcaada'da sürdüren Demirer, "Bozcaada'da 20 sene önce mülki olarak neyim varsa aynı şekilde devam ediyor. Emlak alan bir insan değilim. Biz dost alıyoruz. Bize insan lazım. Sana bir şey söyleyeyim mi? En güzelini yapıyorum. Bana ne araziden, arabadan? Yalnızken ne yapayım, arabayı mı yiyeyim?" dedi.

"ARABAM YOK, TEKNEM VAR"

Kendisine araba dahi almadığını söyleyen ünlü isim, "Sosyal medyada sık sık 'Biz de Ata Demirer hayatı istiyoruz' diye yazıyorlar. Benim en büyük şansım ne istediğimi bilmek. Büyük şeylerden hoşlanmıyorum. Benim arabam bile yok, bir teknem var, bir de kıçı kırık zeytinliğim. Benim hayatımı yaşamak için benim tercihlerime okey demek gerekiyor. 'Hayatımda kaç tane daha yaz yaşayacağım' diyerek yazın turne yapmıyorum mesela. Bir tane Harbiye yapıyorum yetiyor. Koskoca turne parasını almıyorum. Bu parayı almıyorsan Ata Demirer hayatı yaşayabilirsin" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Çocuğu bir dönem lösemiyle savaşan Hülya Uğur, çilesini anlattı: Kendimi camdan aşağı atmak istedim Çocuğu bir dönem lösemiyle savaşan Hülya Uğur, çilesini anlattı: Kendimi camdan aşağı atmak istedim

Ata Demirer, YouTube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ata Demirer, mal varlığı hakkında konuştu: Emlak alan biri değilim, biz dost alıyoruz - Son Dakika


Son Dakika
15:41 Ata Demirer, mal varlığı hakkında konuştu: Emlak alan biri değilim, biz dost alıyoruz
15:39 Erdoğan: Gabar petrolünün ekonomiye yansıması 2024'te başlar
15:36 Ata Demirer, mal varlığı hakkında konuştu: Emlak alan biri değilim, biz dost alıyoruz
15:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar petrolü çıkışı: 2024'te ekonomiye olumlu yansıyacak
15:19 Beşiktaş'ta Lyanco krizi! İmza için İstanbul'a getirilen stoper sakat çıktı
15:15 Beşiktaş'a büyük şok! İmza için İstanbul'a gelen Lyanco sakat çıktı
15:11 Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal, 10 Eylül'de dünyaevine girecek
15:06 Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal, 10 Eylül'de nikah masasına oturacak
14:44 Eski Beşiktaşlı Redmond yeniden Premier Lig'de! Burnley ile sözleşme imzaladı
14:39 Eski Beşiktaşlı Redmond yeniden Premier Lig'de! Burnley ile sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 15:52:42. #1.12#
SON DAKİKA: Ata Demirer, mal varlığı hakkında konuştu: Emlak alan biri değilim, biz dost alıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement