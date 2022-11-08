Gökhan Özoğuz'dan lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'la ilgili müjde: Tedavi bitti - Son Dakika
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Gökhan Özoğuz'dan lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'la ilgili müjde: Tedavi bitti

08.11.2022 12:20

Uzun süredir lenfoma tedavisi gören kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumuyla ilgili müjdeyi veren Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, kardeşinin 10 yıldır hastalıkla mücadele ettiğini söyleyerek, Tedavi bitti, bomba gibi konserlere devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, dün akşam düzenlenen Tamirhane filminin galasına katıldı. Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özoğuz, lenfoma tedavisi gören kardeşinin sağlık durumu hakkında konuştu.

"HAKAN ÖZOĞUZ'UN LENFOMA TEDAVİSİ BİTTİ"

Athena grubunun sevilen üyelerinden Hakan Özoğuz'un bir süredir lenfoma ile mücadele ettiği ve tedavi sürecini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenilmişti. Galada kardeşinin son durumunu anlatan Özoğuz, "Sahnelere devam ediyor. Özkan (Uğur) abi ile beraber oldular. Müzisyen hastalığı gibi bir şey oldu bu hastalık. 10 senedir vardı zaten, son dönemde hareketlendi. Tedavi vakti bekleniyordu, tedavi oldu bitti. Şu an bomba gibi konserlere devam ediyoruz" dedi.

Gökhan Özoğuz, lenfomayla mücadele eden Hakan Özoğuz'la ilgili müjdeyi verdi: Tedavi bitti

HAKAN ÖZOĞUZ: SENELERDİR SESSİZ ŞEKİLDE İLERLEDİ

Geçtiğimiz ay Twitter hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Hakan Özoğuz ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere."

Gökhan Özoğuz, lenfomayla mücadele eden Hakan Özoğuz'la ilgili müjdeyi verdi: Tedavi bitti
Gökhan Özoğuz, lenfomayla mücadele eden Hakan Özoğuz'la ilgili müjdeyi verdi: Tedavi bitti
Gökhan Özoğuz, lenfomayla mücadele eden Hakan Özoğuz'la ilgili müjdeyi verdi: Tedavi bitti
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Gökhan Özoğuz, Athena, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gökhan Özoğuz'dan lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'la ilgili müjde: Tedavi bitti - Son Dakika


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