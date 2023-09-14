Ayçin Tuyun, meme kanseri ameliyatı geçirdi

Beyaz Gelincik, Dedemin Dolabı, Alem-i Cin ve Bozkır gibi birçok başarılı projede yer alan Ayçin Tuyun, bir süre önce meme kanserine yakalandı. Önceki gün ameliyat olan oyuncu, operasyonun başarılı geçtiğini ve yakın zamanda setlere döneceğinin müjdesini verdi.

"PES ETMEK YOK"

Ameliyat sonrası hasta yatağından bir video paylaşan oyuncu, "Gayet iyiyim, çok şükür ameliyatım güzel geçti. Sizleri kocaman seviyorum. Sevgiyle kalın, pes etmek yok" dedi. Oyuncu, tedavisinin ardından setlere döneceğini de söyledi. Tuyun, tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan yakınlarıyla da bir fotoğrafını yayınlayarak "Hayatımın en zor anlarında yanımda oldunuz can dostlarım. Çok duygulandım. Beni hiç yalnız bırakmadınız" ifadelerini kullandı.