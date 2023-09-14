Ayçin Tuyun, meme kanseri ameliyatı geçirdi - Son Dakika

Ayçin Tuyun, meme kanseri ameliyatı geçirdi

Son Güncelleme: 14.09.2023 08:47

Ayçin Tuyun, Beyaz Gelincik, Dedemin Dolabı gibi projelerde yer alan oyuncu, meme kanserine yakalandı. Geçirdiği ameliyatın başarılı geçtiğini açıklayan Tuyun, yakın zamanda setlere döneceğini söyledi.

Beyaz Gelincik, Dedemin Dolabı, Alem-i Cin ve Bozkır gibi birçok başarılı projede yer alan Ayçin Tuyun, bir süre önce meme kanserine yakalandı. Önceki gün ameliyat olan oyuncu, operasyonun başarılı geçtiğini ve yakın zamanda setlere döneceğinin müjdesini verdi.

"PES ETMEK YOK"

Ameliyat sonrası hasta yatağından bir video paylaşan oyuncu, "Gayet iyiyim, çok şükür ameliyatım güzel geçti. Sizleri kocaman seviyorum. Sevgiyle kalın, pes etmek yok" dedi. Oyuncu, tedavisinin ardından setlere döneceğini de söyledi. Tuyun, tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan yakınlarıyla da bir fotoğrafını yayınlayarak "Hayatımın en zor anlarında yanımda oldunuz can dostlarım. Çok duygulandım. Beni hiç yalnız bırakmadınız" ifadelerini kullandı.

Kanserle mücadele eden oyuncu Ayçin Tuyun, hasta yatağından sevenlerine seslendi
Kanserle mücadele eden oyuncu Ayçin Tuyun, hasta yatağından sevenlerine seslendi
Kanserle mücadele eden oyuncu Ayçin Tuyun, hasta yatağından sevenlerine seslendi
Kanserle mücadele eden oyuncu Ayçin Tuyun, hasta yatağından sevenlerine seslendi
Kanserle mücadele eden oyuncu Ayçin Tuyun, hasta yatağından sevenlerine seslendi
Kanserle mücadele eden oyuncu Ayçin Tuyun, hasta yatağından sevenlerine seslendi
Kanserle mücadele eden oyuncu Ayçin Tuyun, hasta yatağından sevenlerine seslendi

Meme Kanseri, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ayçin Tuyun, meme kanseri ameliyatı geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayçin Tuyun, meme kanseri ameliyatı geçirdi - Son Dakika
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