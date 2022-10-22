Aylardır küs olan fenomenler Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic, Zeynep Bastık konserinde bir araya gelip barıştı - Son Dakika
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Aylardır küs olan fenomenler Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic, Zeynep Bastık konserinde bir araya gelip barıştı

22.10.2022 10:10

Aylar önce video çekme konusunda anlaşamayarak küsen sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz, dün akşam Zeynep Bastık'ın konserinde bir araya gelerek barıştı. İkilinin çılgınlar gibi dans ederek eğlenmesi dikkat çekti.

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen sosyal medyanın iki sevilen fenomeni Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz arasına kara kedi girmiş ve ikili dostluklarını bitirmişti. Uzun zamandır bir araya gelmeyen fenomenler barıştı.

KONSERDE DANS ETTİLER

Dün akşam Zeynep Bastık konserine giden Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic arasındaki buzlar eridi. Konserde bir araya gelen iki sevilen isim, dans ederek küslüğü bitirdi. Bilic ile dans ettiği anları 3,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Durmaz, "Yeto bu ayrılık" notunu düştü.

Aylardır küs olan Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı

DANLA BİLİC VE KERİMCAN DURMAZ NEDEN KÜSTÜ?

Kerimcan Durmaz katıldığı bir canlı yayında Danla Bilic ile neden küstüğünü şu sözlerle anlatmıştı: "Birkaç kez Danla Bilic'in kanalına video çektik. Çok sevildi, 10 milyon izlendi. Danla her istediğinde ben hep kanalına gittim. Ama ben Danla'yı kanalıma çağırınca 'Menajerimle görüşmem gerekiyor' dedi ve sonra haber vermedi. Ben de sinirlenip takipten çıktım."

Aylardır küs olan Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı
Aylardır küs olan Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı
Aylardır küs olan Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı
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Kerimcan Durmaz, Danla Bilic, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aylardır küs olan fenomenler Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic, Zeynep Bastık konserinde bir araya gelip barıştı - Son Dakika


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