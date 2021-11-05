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Aziz, Aşk Mantık İntikam ve Kırmızı Oda fragmanları yayınlandı - Son Dakika

Aziz, Aşk Mantık İntikam ve Kırmızı Oda fragmanları yayınlandı

05.11.2021 14:39

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği merak uyandıran dizisi "Aziz" bu akşam izleyicilerle buluşuyor. İlk tanıtım fragmanı merak edilen Aziz dizisi konusu da haberimizden ulaşabilirsiniz. Aşk Mantık İntikam ve Kırmızı Oda dizilerinin yeni bölüm fragmanları yayınlandı.

Aziz'in (Murat Yıldırım) izleyiciyi 1930'lu yıllara götürecek büyülü atmosferini gözler önüne seren tanıtım ilgiyle izlendi. Dilruba (Damla Sönmez) karakteri arasındaki uyum ise dikkatleri çekti. Aziz, Aşk Mantık İntikam ve Kırmızı Oda fragmanları yayınlandı.

AZİZ DİZİSİ BU AKŞAM BAŞLIYOR

Aziz, Aşk Mantık İntikam ve Kırmızı Oda fragmanları yayınlandı

Antakya'nın en bu¨yu¨k ve tek halı u¨reticisi olan Payidar ailesinin ogˆlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik ic¸inde bir hayat su¨rdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) ogˆlu Tegˆmen Andre'yi o¨ldu¨rmesiyle Aziz'in kaderi degˆis¸ir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Aziz, Aşk Mantık İntikam ve Kırmızı Oda fragmanları yayınlandı

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylükızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesiile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM BU AKŞAM BÖLÜM ÖZETİ

Aziz, Aşk Mantık İntikam ve Kırmızı Oda fragmanları yayınlandı

Ozan ve Esra'nın yakınlaştıkları an, Ozan'a gelen telefonla bölünür. Çağla trafik kazası geçirmiştir. Ozan hastaneye koşar, hastanede Arif'le yaptıkları konuşma sonrası Arif, Ozan'a karşı açtığı savaşı büyütür. Ozan artık sadece işsiz değil evsiz de kalmıştır. Arif, Ozan'ı böyle yıldıracağını sanır ama Ozan'ın pes etmeye niyeti yoktur. Şirketi arkasında bırakan Ozan kendine yeni bir sayfa açar. Çağla'nın boşanmayı kabul ederek davayı bizzat kendisinin açması Ozan ve Esra arasındaki ilişki için de bir umut ışığı olur. Çınar'la karşılıklı ayrılma kararı alan Esra, Ozan'a yeni işinde destek olur. Öte yandan, Ozan'ın ayrılmasından sonra giderek kan kaybeden Milenyumsoft'ta işleri yoluna koymaya çalışan Çınar, bunun için sürpriz bir hamle yapar. Ozan boşanma davasından sonra Esra'yla buluşmak ister. Esra ve Ozan'ı gün bitiminde başka bir sürpriz beklemektedir.

KIRMIZI ODA KONUSU

Aziz, Aşk Mantık İntikam ve Kırmızı Oda fragmanları yayınlandı

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

Aziz, Aşk Mantık İntikam ve Kırmızı Oda fragmanları yayınlandı

Aşk Mantık İntikam, Kırmızı Oda, Aziz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aziz, Aşk Mantık İntikam ve Kırmızı Oda fragmanları yayınlandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aziz, Aşk Mantık İntikam ve Kırmızı Oda fragmanları yayınlandı - Son Dakika
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