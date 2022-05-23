Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor - Son Dakika
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Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor

23.05.2022 13:21

Ünlü oyuncusunun 6 aylık hamile olduğu haberini magazin gazetecisi Ömür Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından "Teyze oluyorum, bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim. Az önce sevgili Gupse Özay ile konuştum. 6 aylık hamile, her şey yolunda, 3 ay sonra anne oluyor" notu ile duyurdu.

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek bekledikleri ortaya çıktı.

6 AYLIK HAMİLE

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Ömür Sabuncuoğlu, 37 yaşındaki Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğunu ve ikisinin de sağlık durumunun çok iyi olduğunu duyurdu. Özay da Sabuncuoğlu'nun paylaşımını kendi hesabında yayınlayarak teşekkür etti.

DAHA ÖNCE DE HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

2020 yılında Çeşme'de sade bir nikah töreniyle Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay'ın geçtiğimiz sene de hamile olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili çıkan haberleri yalanlayan Özay "Hamile değilim ama çok istiyorum" diyerek bebek istediğini söylemişti.

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Ömür Sabuncuoğlu, Barış Arduç, Gupse Özay, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor - Son Dakika


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