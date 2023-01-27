Başarılı modacı Emrullah Köroğlu, görsel bir şova imza attı - Son Dakika
Üye Girişi

Başarılı modacı Emrullah Köroğlu, görsel bir şova imza attı

27.01.2023 15:08
Başarılı modacı Emrullah Köroğlu, görsel bir şova imza attı

Tasarımları ve farklı stilleriyle bilinen modacı Emrullah Köroğlu, son zamanlarda ünlülerin en çok tercih ettiği isimler arasında yer alırken, deniz şamanın düzenlediği güzellik yarışmasın da gözleri kamaştırdı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Quadım life 'da düzenlenen Model of models gecesinde yeni ürettiği koleksiyonuyla konuklara podyumda adeta görsel bir şölen sunan modacı Emrullah Köroğlu, moda rüzgarları estirdiği gecede görkemli bir şova imza attı.

İZLEYENLERİ ADETA BÜYÜLEDİ

Birbirinden şık kıyafetleriyle defile düzenleyen genç ve başarılı modacı Emrullah Köroğlu, izleyenleri adeta büyüledi. Köroğlu,Görsel şovun ön planda tutuldu defile 'de katılan izleyicilerden de tam not aldı.

Başarılı modacı Emrullah Köroğlu, görsel bir şova imza attı
Başarılı modacı Emrullah Köroğlu, görsel bir şova imza attı
Başarılı modacı Emrullah Köroğlu, görsel bir şova imza attı
Başarılı modacı Emrullah Köroğlu, görsel bir şova imza attı
Başarılı modacı Emrullah Köroğlu, görsel bir şova imza attı
YORUMLAR
500
Sınır dışı edilen yolcu, uçuş sırasında kabin memuruna saldırdı Sınır dışı edilen yolcu, uçuş sırasında kabin memuruna saldırdı İmamoğlu: İktidar verdiği cezayı ya da müdahaleyi 86 milyon yurttaşımıza yaptı İmamoğlu: İktidar verdiği cezayı ya da müdahaleyi 86 milyon yurttaşımıza yaptı

İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başarılı modacı Emrullah Köroğlu, görsel bir şova imza attı - Son Dakika


Son Dakika
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Karadeniz gazını martta hanelere veriyoruz
16:01 Mustafa Keser, Bülent Ersoy'la 2 süren programı hakkında konuştu: Rol çaldığımı düşündü
15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen haberi verdi: Karadeniz gazını martta hanelere veriyoruz
15:56 Dünya, İsveç'in ikiyüzlülüğünü izledi! Kuran yakmaya izin verdiler, Tevrat'ın yakılmasını engellediler
15:44 Bilecik'in Söğüt ilçesinde 6.5 milyar dolar değerindeki altın rezervi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
15:39 Göztepe ile yolları ayıran Emre Çolak, İspanya ekibi ile sözleşme imzaladı
15:35 Ali Koç hiç istemiyor ama tutmak çok zor olacak! Dünya devi, Arda Güler için harekete geçti
15:32 Bilecik'in Söğüt ilçesindeki 109 ton rezervli altın madeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
15:31 İstediği cevabı alamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar önünde valiye kızdı: Sen bana başka şeyler anlatıyorsun
15:22 Sancaktepe'deki korkunç olayda yeni detay! Önce restoranda yemek yedirmiş, sonra çocukları kazan dairesine götürüp asmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2023 16:12:23. #1.13#
SON DAKİKA: Başarılı modacı Emrullah Köroğlu, görsel bir şova imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement