Başarılı oyuncu Bora Akkaş, kızına Suzan adını verdi - Son Dakika
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Başarılı oyuncu Bora Akkaş, kızına Suzan adını verdi

07.08.2023 08:27

Üç Kuruş, Ayak İşleri, Yeşilçam ve Geniş Aile gibi projelerde yer alan oyuncu Bora Akkaş, 2 yıldır aşk yaşadığı fenomen Oben Alkan ile evlendi. Çift, dün ilk bebeklerini kucağına aldı. Bebeğin adı Suzan oldu.

Üç Kuruş, Ayak İşleri, Yeşilçam ve Geniş Aile birçok başarılı projede yer alan oyuncu Bora Akkaş, şubat ayında 2 yıldır aşk yaşadığı fenomen Oben Alkan ile nikah masasına oturdu. İtalya Milano'da evlenen çift, dün ilk bebeklerini kucağına aldı.

SUZAN ADINI VERDİLER

Instagram hesabından yemek tarifleri videoları yayınlayan ve son zamanlar hamilelik pozlarıyla dikkat çeken Oben Alkan, dün Maslak'taki özel bir hastanede normal doğum yaptı. İkili, kızlarına "Suzan" adını verdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Annesi ve eşinin bebekle verdikleri ilk pozu da paylaşan Oben Alkan, "Hoş geldin Suzan" notunu düştü.

Başarılı oyuncu Bora Akkaş, baba oldu! Kızına Suzan adını verdi
Başarılı oyuncu Bora Akkaş, baba oldu! Kızına Suzan adını verdi
Başarılı oyuncu Bora Akkaş, baba oldu! Kızına Suzan adını verdi
Başarılı oyuncu Bora Akkaş, baba oldu! Kızına Suzan adını verdi
Başarılı oyuncu Bora Akkaş, baba oldu! Kızına Suzan adını verdi
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Bora Akkaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başarılı oyuncu Bora Akkaş, kızına Suzan adını verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başarılı oyuncu Bora Akkaş, kızına Suzan adını verdi - Son Dakika
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