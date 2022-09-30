Altın Kelebek'te şok olay! Birçok ünlü isim adaylık sistemini adaletli bulmadıklarını söyleyerek adaylıktan çekildi - Son Dakika
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Altın Kelebek'te şok olay! Birçok ünlü isim adaylık sistemini adaletli bulmadıklarını söyleyerek adaylıktan çekildi

30.09.2022 16:13

Vahide Perçin, Işın Karaca, Işıl Yücesoy ve Armağan Çağlayan gibi isimler, adaylık sisteminin adaletli olmadığını açıklayarak Altın Kelebek Ödülleri'ndeki adaylıktan çekildi.

Hürriyet Kelebek tarafından 1972'den bu yana Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri Altın Kelebek adayları açıklandı. Adayların açıklanmasının ardından birçok ünlü isim sisteme tepki göstererek etkinlikte yer almak istemediklerini belirtti.

IŞIL YÜCESOY: SEYİRCİLERİMİN SEVGİSİ EN KIYMETLİ ÖDÜLDÜR

Oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterilmişim. Pantene ekibine, Hürriyet Kelebek ailesine ve oylama yapan tüm izleyicilere teşekkür ederim. Adaylık sisteminin doğru bir uygulama ile belirlendiğini düşünmediğim için adaylıktan çekildiğimi belirtmek istiyorum. Tüm seyircilerimizin 53 yıllık sevgisi benim için hayatta aldığım en kıymetli ödüldür. Bu yarışmaya katılmaya hak kazanan tüm genç arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Ünlü isimler, adaylık sistemini adaletli bulmadığı için Altın Kelebek adaylığından çekildi

VAHİDE PERÇİN: ADAYLIK SEÇİMİ ADALETLİ YAPILMIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, adaylıktan çekilen Vahide Perçin "Adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inandığım için adaylıktan çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: BENİ İŞTEN KOVAN GRUP EN İYİ İÇERİK ADAYI YAPIYOR

Armağan Çağlayan da geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Altın Kelebek Ödülleri adaylığından çekildiğini açıklayarak şunları söylemişti: "Altın Kelebek Ödülleri'nde Gör Beni, Dur Bi Dinle ile dijital en iyi içeriğe aday olmuşuz. Ekip arkadaşlarımın da onayıyla ,sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha önemli olmadığına karar vererek, Altın Kelebek adaylığından çekiliyoruz. Zaten beni işe yaramadığımı düşündükleri için işten kovan bir gurubun, beni ve ekibimi 'en iyi içerik' dalında aday göstermesi daha da saçma değil mi?"

Ünlü isimler, adaylık sistemini adaletli bulmadığı için Altın Kelebek adaylığından çekildi

IŞIN KARACA: ADAYLIK SİSTEMİ YANLIŞ VE EŞİT DEĞİL

Şarkıcı Işın Karaca ise yaptığı paylaşımda "Geçtiğimiz hafta açıklanan Pantene Altın Kelebek Ödulleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı ve En İyi Şarkı" Kategorilerinde aday gösterilmişim. Hürriyet Kelebek ve oylama yapan tüm sevenlerime teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Adaylık sistemini tamamen yanlış ve eşit bir şekilde belirlendiğini düşünmüyorum ve bu yüzden adaylıktan çekildiğime bildirmek istiyorum. Tüm sevenlerim, şarkılarım, albümlerim, kariyerim ve siz sevenlerim benim en büyük ödülüm" ifadelerine yer verdi.

Ünlü isimler, adaylık sistemini adaletli bulmadığı için Altın Kelebek adaylığından çekildi
Ünlü isimler, adaylık sistemini adaletli bulmadığı için Altın Kelebek adaylığından çekildi
Ünlü isimler, adaylık sistemini adaletli bulmadığı için Altın Kelebek adaylığından çekildi
Ünlü isimler, adaylık sistemini adaletli bulmadığı için Altın Kelebek adaylığından çekildi
Ünlü isimler, adaylık sistemini adaletli bulmadığı için Altın Kelebek adaylığından çekildi
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Altın Kelebek Ödülleri, Işıl Yücesoy, Işın Karaca, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Altın Kelebek'te şok olay! Birçok ünlü isim adaylık sistemini adaletli bulmadıklarını söyleyerek adaylıktan çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın Kelebek'te şok olay! Birçok ünlü isim adaylık sistemini adaletli bulmadıklarını söyleyerek adaylıktan çekildi - Son Dakika
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