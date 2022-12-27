Gülben Ergen, "Verdiğim sözü tuttum" diyerek annesiyle umreye gitti - Son Dakika
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Gülben Ergen, "Verdiğim sözü tuttum" diyerek annesiyle umreye gitti

27.12.2022 11:58

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, 2022'nin son günlerinde verdiği sözü tutarak annesiyle birlikte umreye gitti. Sosyal medya hesabından çektiği fotoğrafları paylaşan Ergen, "Anneme verdiğim sözü tuttum. Bana, aileme, mesleğime, sevdiğim, önemsediğim her şeye ve herkese gülümseyen hayatı mucizelerle yaşıyorum" dedi.

Son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren ve yoğun bir konser maratonu bulunan Gülben Ergen, işlerine ara vererek annesine verdiği sözü tuttu.

ANNESİYLE UMREYE GİTTİ

Konserlerinden arta kalan zamanı 3 çocuğuna ve ailesine ayıran şarkıcı, annesi Gülser Ergen'le birlikte umreye gitti. Çektiği fotoğrafları 5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Gülben Ergen, "Annem söz vermiştim. Seni götüreceğim söz demiştim. Hem Mekke hem de Medine'ye uçtuk ana kız. İnsan önceliklerine ne yapıp ne edip vakit ayırabiliyor. 2022 yılına minnetle teşekkür borçluyum. Bana, aileme, mesleğime, sevdiğim, önemsediğim her şeye ve herkese gülümseyen hayatı mucizelerle yaşıyorum. Gelsin 2023" notunu düştü.

Ünlü ismin paylaşımına sessiz kalmayan Demet Akalın, Şeyda Coşkun, Dilşat Erdil ve Erol Köse gibi isimler "Allah kabul etsin" yorumunu yaptı.

İşte Gülben Ergen ve annesinin umre ziyaretinden kareler...

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Gülben Ergen, Magazin, Son Dakika

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