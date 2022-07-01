Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nı hedef geldi: Keşke o da yatsaydı - Son Dakika
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Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nı hedef geldi: Keşke o da yatsaydı

01.07.2022 23:44

Survivor All Star'da şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu ancak tartışmalar bitmedi. Batuhan Karacakaya'nın annesinin "Oğlumun hakkı yenmişti" açıklaması sonrası bir olay yorum da kardeşinden geldi. Melisa Karacakaya, Nisa Bölükbaşı'ya göndermede bulunarak, "Üzüldüğüm tek şey keşke abim bu kadar emek vermeseydi o da yatsaydı. Oy atan destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Survivor All Star'ın dün akşam İstanbul'da yapılan büyük finalinde şampiyon belli oldu. Survivor'da tüm rakiplerini geride bırakarak son ikiye kalan Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı canlı yayında seyirci oylamasına çıktı. Yapılan oylamada en çok SMS'i alan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'nin şampiyonu oldu.

"OĞLUMUN HAKKI YENDİ"

Nisa'nın şampiyon olması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Nisa'nın "Uykum var" diyerek oyunlara çıkmamasını hatırlatan birçok kullanıcı "Yatarak şampiyonluk olmaz, bu haksızlık" dedi. Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkı yenmişti" diyerek gündem yarattı.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'na Batuhan Karacakaya'nın ablasından olay gönderme: Keşke o da yatsaydı

ACUN'DAN YANIT GECİKMEDİ

Batuhan Karacakaya'nın annesine yanıt veren Acun Ilıcalı, "Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu. Bütün ihale de bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor ki bizim kimden ne çıkarımız olabilir?" dedi.

KIZ KARDEŞİ DA İSYAN ETTİ

Bu kez Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melisa Karacakaya isyan etti. Melisa Karacakaya'nın hedefinde Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı vardı.

"KEŞKE ABİM DE YATSAYDI!"

Melisa Karacakaya açıklamasında, "Üzüldüğüm tek şey keşke abim bu kadar emek vermeseydi o da yatsaydı. Oy atan destek olan herkesten Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi. Melisa Karacakaya'nın isim vermeden Nisa Bölükbaşı'na gönderme yapması gözlerden kaçmadı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nı hedef geldi: Keşke o da yatsaydı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nı hedef geldi: Keşke o da yatsaydı - Son Dakika
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