Survivor All Star'ın dün akşam İstanbul'da yapılan büyük finalinde şampiyon belli oldu. Survivor'da tüm rakiplerini geride bırakarak son ikiye kalan Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı canlı yayında seyirci oylamasına çıktı. Yapılan oylamada en çok SMS'i alan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'nin şampiyonu oldu.
Nisa'nın şampiyon olması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Nisa'nın "Uykum var" diyerek oyunlara çıkmamasını hatırlatan birçok kullanıcı "Yatarak şampiyonluk olmaz, bu haksızlık" dedi. Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkı yenmişti" diyerek gündem yarattı.
Batuhan Karacakaya'nın annesine yanıt veren Acun Ilıcalı, "Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu. Bütün ihale de bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor ki bizim kimden ne çıkarımız olabilir?" dedi.
Bu kez Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melisa Karacakaya isyan etti. Melisa Karacakaya'nın hedefinde Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı vardı.
Melisa Karacakaya açıklamasında, "Üzüldüğüm tek şey keşke abim bu kadar emek vermeseydi o da yatsaydı. Oy atan destek olan herkesten Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi. Melisa Karacakaya'nın isim vermeden Nisa Bölükbaşı'na gönderme yapması gözlerden kaçmadı.
Son Dakika › Magazin › Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nı hedef geldi: Keşke o da yatsaydı - Son Dakika