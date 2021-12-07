Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası

2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, önceki akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katıldı. Yenenler, törene giderek özel tasarım renkli bir elbise tercih etti. Ancak genç mankenin kıyafeti ve ayakkabısı beğenilmedi.

"KIRMIZI HALIDAN ZİYADE PARTİ ELBİSESİ"

Instagram'da Moda ve Sosyete kullanıcı ismiyle paylaşımlar yapan Pelin Kaya, Instagram hesabından ödül törenine katılan ünlü isimlerin kombinleri hakkında yorumlar yaptı. Berfu Yenenler'in kombinini de yorumlayan Kaya, "Kırmızı halıdan ziyade yazlık bir party elbisesi. Ayakkabı seçiminde ise dünyayı kasıp kavuran kristalli Mach&Mach ayakkabıların replikasını tercih etmesi üzücü" dedi.

"ANNE OLARAK KAZANDIĞIM PARAYI DOĞRU ŞEKİLDE HARCIYORUM"

Kaya'nın paylaşımına sessiz kalamayan Berfu Yenenler ise "Sadece 1 kez giyeceğim bir şeye 25 bin lira vermek istemedim tahmin edersiniz ki. Bir anne olarak kazandığım parayı daha doğru şekilde harcamayı tercih ediyorum. Zaten her marka her gün çok benzer ürünleri üretiyor hepimiz de kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇAKMA SEKTÖRÜ SAVUNACAĞINIZA BİLİNMEDİK BİR MODEL TERCİH ETSEYDİNİZ"

Tartışmanın devamını getiren Pelin Kaya ise şu ifadeleri kullandı: "Madem sorun pahalılık o zaman keşke replika, çakma sektörünü savunacağınıza uygun fiyatlı bilinmedik bir modeli tercih etseydiniz. Bu şuna benziyor, eşinizin filmlerinin daha uygun fiyatlı korsan kasetleri çıkıyor ve siz aynı bu tatlılıkla ama bu beni kötü ve kalitesiz yapmaz sadece mantıklı yapar diyerek korsan kaset almayı tercih ediyorsunuz."

"BEN BİTTİM DE EŞİM ÜZERİNDEN PRİM YAPILIYOR"

Bu sözlere de karşılıksız kalmayan Berfu Yenenler, "Sanırım ben bitmişim bir de eşim üzerinden prim yapılmak istenmiş. Ne kadar eski ne kadar kolay bir yol. Şunun iyi ayırt edilmesini isterim bir sanat eserinin çalınmasıyla bir ürünün benzerinin üretilmesi aynı şey değil. Dediğim gibi günümüzde birçok marka lüks markaların neredeyse aynısını yapıyor ve bunu herkes giyiyor. Üstten konuşmanız ve güzel yorumlarınız için teşekkür eder esenlikler dilerim" ifadelerini kullandı.