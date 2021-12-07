Üye Girişi
Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası - Son Dakika

Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası

07.12.2021 15:33

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Altın Kelebek'te yaptığı kombini beğenmeyen Moda ve Sosyete kullanıcı adlı fenomen Pelin Kaya ile tartıştı. Yenenler, ayakkabılarından dolayı kendisine "Çakma sektörünü savunacağınıza uygun fiyatlı bilinmedik bir modeli tercih etseydiniz" diyen fenomene "Sanırım ben bitmişim bir de eşim üzerinden prim yapılmak istenmiş" sözleriyle karşılık verdi.

2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, önceki akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katıldı. Yenenler, törene giderek özel tasarım renkli bir elbise tercih etti. Ancak genç mankenin kıyafeti ve ayakkabısı beğenilmedi.

"KIRMIZI HALIDAN ZİYADE PARTİ ELBİSESİ"

Instagram'da Moda ve Sosyete kullanıcı ismiyle paylaşımlar yapan Pelin Kaya, Instagram hesabından ödül törenine katılan ünlü isimlerin kombinleri hakkında yorumlar yaptı. Berfu Yenenler'in kombinini de yorumlayan Kaya, "Kırmızı halıdan ziyade yazlık bir party elbisesi. Ayakkabı seçiminde ise dünyayı kasıp kavuran kristalli Mach&Mach ayakkabıların replikasını tercih etmesi üzücü" dedi.

"ANNE OLARAK KAZANDIĞIM PARAYI DOĞRU ŞEKİLDE HARCIYORUM"

Kaya'nın paylaşımına sessiz kalamayan Berfu Yenenler ise "Sadece 1 kez giyeceğim bir şeye 25 bin lira vermek istemedim tahmin edersiniz ki. Bir anne olarak kazandığım parayı daha doğru şekilde harcamayı tercih ediyorum. Zaten her marka her gün çok benzer ürünleri üretiyor hepimiz de kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇAKMA SEKTÖRÜ SAVUNACAĞINIZA BİLİNMEDİK BİR MODEL TERCİH ETSEYDİNİZ"

Tartışmanın devamını getiren Pelin Kaya ise şu ifadeleri kullandı: "Madem sorun pahalılık o zaman keşke replika, çakma sektörünü savunacağınıza uygun fiyatlı bilinmedik bir modeli tercih etseydiniz. Bu şuna benziyor, eşinizin filmlerinin daha uygun fiyatlı korsan kasetleri çıkıyor ve siz aynı bu tatlılıkla ama bu beni kötü ve kalitesiz yapmaz sadece mantıklı yapar diyerek korsan kaset almayı tercih ediyorsunuz."

"BEN BİTTİM DE EŞİM ÜZERİNDEN PRİM YAPILIYOR"

Bu sözlere de karşılıksız kalmayan Berfu Yenenler, "Sanırım ben bitmişim bir de eşim üzerinden prim yapılmak istenmiş. Ne kadar eski ne kadar kolay bir yol. Şunun iyi ayırt edilmesini isterim bir sanat eserinin çalınmasıyla bir ürünün benzerinin üretilmesi aynı şey değil. Dediğim gibi günümüzde birçok marka lüks markaların neredeyse aynısını yapıyor ve bunu herkes giyiyor. Üstten konuşmanız ve güzel yorumlarınız için teşekkür eder esenlikler dilerim" ifadelerini kullandı.

Berfu Yenenler, kıyafetini beğenmeyen fenomen Pelin Kaya ile birbirine girdi
Berfu Yenenler, kıyafetini beğenmeyen fenomen Pelin Kaya ile birbirine girdi
Berfu Yenenler, kıyafetini beğenmeyen fenomen Pelin Kaya ile birbirine girdi
Berfu Yenenler, kıyafetini beğenmeyen fenomen Pelin Kaya ile birbirine girdi
Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası

Berfu Yenenler, Eser Yenenler, Altın, Moda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ibrahimovic, Türk hayranlarını da kaybedecek! Milli oyuncumuz Hakan hakkında skandal sözler 15:37 Ibrahimovic, Türk hayranlarını da kaybedecek! Milli oyuncumuz Hakan hakkında skandal sözler
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı ilçe AK Parti'ye geçti 15:31 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı ilçe AK Parti'ye geçti Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü 15:18 Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu 14:24 Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu 13:58 Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı 13:54 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi 13:18 Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi

Son Dakika Haberleri
15:36 Çocuklarını başlarına bir şey gelmesin diye okula bıraktı! Kendisi kazada can verdi!
15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!
15:34 İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz
15:33 Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası
15:31 Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!
15:24 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
15:12 Mak Danışmanlık'tan Kulat: AK Parti ilk defa yüzde 30'un altını gördü
15:07 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:58 Memur zammında masadaki iki senaryo
14:51 İnşaat işçisinin paylaştığı video gündem oldu! Tuğla ellerinde toza döndü
Çocuklarını başlarına bir şey gelmesin diye okula bıraktı! Kendisi kazada can verdi! Çocuklarını başlarına bir şey gelmesin diye okula bıraktı! Kendisi kazada can verdi!         
15:37
İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
15:25
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi         
13:43
16 yıl sonra çözülen cinayet! İşitme engelli şüpheli, suçunu itiraf etti 16 yıl sonra çözülen cinayet! İşitme engelli şüpheli, suçunu itiraf etti         
12:50
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Bir damacana su 16 yerine 2.50 lira! Bursa'da kilometrelerce ucuz su kuyruğu Bir damacana su 16 yerine 2.50 lira! Bursa'da kilometrelerce ucuz su kuyruğu         
10:46
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 15:51:32. #1.13#
SON DAKİKA: Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement