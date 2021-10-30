Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Berk Oktay'la olaylı bir şekilde boşanan ve dava sürecinde yaptığı açıklamalarla gündem olan Merve Şarapçıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

ROMANTİK POZUNU PAYLAŞTI

Demet Akalın'la 2006 yılında evlenip, aynı sene boşandığı Oğuz Kayhan'la yeni aşka başlayan Merve Şarapçıoğlu, Instagram hesabından sevgilisiyle romantik bir pozunu paylaştı. Şarapçıoğlu kareye beyaz kalp emojisi koyarak, "Kalbim" notunu ekledi.

Berk Oktay da uzun süredir meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşıyor. Hatta çift evlilik hazırlığı yapmaya dahi başladı.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy