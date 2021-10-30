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Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı - Son Dakika

Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı

30.10.2021 16:09

Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın olaylı bir şekilde boşandığı avukat Merve Şarapçıoğlu, yeni aşkını ilan etti. Şarapçıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla Demet Akalın'ın eski eşi Oğuz Kayhan ile ilişki yaşamaya başladığını ilan etti.

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Berk Oktay'la olaylı bir şekilde boşanan ve dava sürecinde yaptığı açıklamalarla gündem olan Merve Şarapçıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

ROMANTİK POZUNU PAYLAŞTI

Demet Akalın'la 2006 yılında evlenip, aynı sene boşandığı Oğuz Kayhan'la yeni aşka başlayan Merve Şarapçıoğlu, Instagram hesabından sevgilisiyle romantik bir pozunu paylaştı. Şarapçıoğlu kareye beyaz kalp emojisi koyarak, "Kalbim" notunu ekledi.

Berk Oktay'dan boşanan Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski eşiyle aşk yaşamaya başladı

Berk Oktay da uzun süredir meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşıyor. Hatta çift evlilik hazırlığı yapmaya dahi başladı.

Berk Oktay'dan boşanan Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski eşiyle aşk yaşamaya başladı
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy
Berk Oktay'dan boşanan Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski eşiyle aşk yaşamaya başladı
Demet Akalın ve Oğuz Kayhan
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı

Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın, Berk Oktay, Kayhan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı - Son Dakika
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