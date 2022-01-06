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Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı - Son Dakika

Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı

06.01.2022 12:08

34. Best Model Türkiye yarışması sonrası birkaç erkek yarışmacı, organizasyon sorumlusunun kendilerine "Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?" diye mesaj attığını ve olumsuz yanıt verdiklerinde tehditle karşılaştıklarını öne sürdü. Özerman'ın avukatı ise yargıya taşınan davada, taciz olmadığının kanıtlandığını ve suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen 34. Best Model Türkiye yarışmasında Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen birinci oldu. Ancak yarışmada birincilerden çok organizatör Erkan Özerman gündem oldu. Çeşitli televizyon kanallarına çıkan erkek yarışmacılar, şampiyonların daha önce belli olduğunu ve organizasyon sorumlusunun kendilerine "Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?" şeklinde mesajlar attığını ileri sürdü.

"AHLAKSIZ TEKLİFLERİ KABUL ETMEYİNCE DERECEYE GİREMEDİK"

Erkek yarışmacıların "Ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamadım" sözleri üzerine Gökay Kalaycıoğlu'nun Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına özel açıklama yapan Erkan Özerman ise iddiaları yalanlamıştı. Özerman, "Türkiye'de bir işi 34 sene namusuyla yapan bir adama kimsenin tahammülü yok. Hikaye bu. Ben bu yarışmacıların hiçbirini daha önce tanımıyordum. Yarışmaya katılan bir kişi birincilerin hak etmediğini söylemiş. Sen kimsin ya? Türkiye haddini bilmeyen bir memleket halini almış. Bu iddiayı ortaya atanların her söylediği yalan. Artık yalan kelimesini de geçiyorum bunlar ahlaksız diyorum. Hiç muhatap olmadığım bir olayda benim adımı kullandılar" diyerek bu konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

AVUKATLARI BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Uzun süre magazin gündeminde düşmeyen taciz ve masaj iddialarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili dava açan Özerman'ın avukatları bir basın açıklaması yayınladı. Özerman'ın avukatları Atakan Karataş ve Gizem Konak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkes tarafından tanınan isimlerin prodüktörlüğünü, sanatçı ve oyuncu menajerliğini üstlenen, Türkiye'yi yurt dışında temsil edip önemli organizasyonlarda Türk bayrağı açtıran, Avrupa'nın pek çok ülkesinden devlet nişanı alıp onurlandırılan, Best Model Türkiye yarışmasıyla ve üstlendiği menajerliklerle Türk halkının sevdiği ve hayran olduğu pek çok oyuncuyu ekranlara taşıyan 83 yaşındaki Erkan Özerman'a ilişkin bir süredir bir televizyon kanalının magazin programında yürütülen karalama çalışmaları kapsamında iddia edilen tüm suçlamaların asılsız olduğu ortaya çıktı."

Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı
Erkan Özerman

"TACİZ OLMADIĞI KANITLANDI"

Bilirkişi ve savcılık tarafından taciz olmadığını kanıtladı. Görüntülerin ve görüntülerdeki iddiaların kurgu olduğu anlaşıldı. Türk halkının sevdiği ve hayran olduğu pek çok oyuncuyu ekranlara taşıyan 83 yaşındaki Erkan Özerman'a ilişkin bir süredir televizyon kanalının magazin programında yürütülen karalama çalışmaları kapsamında iddia edilen tüm suçlamaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Erkan Özerman'a ilişkin koordineli ve sistematik bir şekilde yapılan saldırılarda hukuka aykırı beyanlarla yetinilmeyip ekran başına sadece yarışmayı kaybeden manken adaylarının ekrana çıkarılarak söyletilen ifadelerin gerçek olmadığı kanıtlanmış, savcılık tarafından da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir."

ERKAN ÖZERMAN'IN GÖKAY KALAYCIOĞLU'NA YAPTIĞI AÇIKLAMAYI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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Erkan Özerman, Best Model, Türkiye, Masaj, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı - Son Dakika
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