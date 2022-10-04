Kısa süre önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle romantik fotoğrafı ortaya çıktı

Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra şarkıcılık yapan Selin Ciğerci, geçtiğimiz ay Gökhan Çıra ile ikinci kez boşandı. Her fırsatta evlilik defterini kapattığını söyleyen Ciğerci, Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın düğününe yeni sevgilisiyle katıldı.

"HAYATIMDA AŞK YOK"

Düğünde yeni sevgilisinin yanından bir an olsun ayrılmayan Selin Ciğerci, peş peşe poz vermeyi de ihmal etmedi. Kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ciğerci, özel hayatıyla ilgili "Hayatımda aşk yok, istemiyorum da. Kim bana iyi geliyorsa onunla görüşüyorum. Bir daha evlenmeyi düşünmüyorum" dedi.

YENİ POZLARI ORTAYA ÇIKTI

Özel hayatıyla ilgili kafa karıştıran bir açıklama yapan Ciğerci'nin düğüne birlikte katıldığı yeni sevgilisinin ismini de sır gibi sakladı. Ciğerci ve gizemli sevgilisinin bir ay önce çektirdiği bir fotoğraf da sosyal medyada gündem oldu. Ciğerci, aynı kombin ve mekanda çektirdiği fotoğraflarını 22 Eylül'de Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu.