Kısa süre önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle romantik fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
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Kısa süre önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle romantik fotoğrafı ortaya çıktı

04.10.2022 12:04

Pazar günü evlenen Merve Boluğur'un düğününe adını sır gibi sakladığı sevgilisiyle katılan Selin Ciğerci'nin yeni aşkıyla romantik bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra şarkıcılık yapan Selin Ciğerci, geçtiğimiz ay Gökhan Çıra ile ikinci kez boşandı. Her fırsatta evlilik defterini kapattığını söyleyen Ciğerci, Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın düğününe yeni sevgilisiyle katıldı.

"HAYATIMDA AŞK YOK"

Düğünde yeni sevgilisinin yanından bir an olsun ayrılmayan Selin Ciğerci, peş peşe poz vermeyi de ihmal etmedi. Kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ciğerci, özel hayatıyla ilgili "Hayatımda aşk yok, istemiyorum da. Kim bana iyi geliyorsa onunla görüşüyorum. Bir daha evlenmeyi düşünmüyorum" dedi.

Bir ay önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle bir fotoğrafı ortaya çıktı

YENİ POZLARI ORTAYA ÇIKTI

Özel hayatıyla ilgili kafa karıştıran bir açıklama yapan Ciğerci'nin düğüne birlikte katıldığı yeni sevgilisinin ismini de sır gibi sakladı. Ciğerci ve gizemli sevgilisinin bir ay önce çektirdiği bir fotoğraf da sosyal medyada gündem oldu. Ciğerci, aynı kombin ve mekanda çektirdiği fotoğraflarını 22 Eylül'de Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Bir ay önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle bir fotoğrafı ortaya çıktı
Bir ay önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle bir fotoğrafı ortaya çıktı
Bir ay önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle bir fotoğrafı ortaya çıktı
Bir ay önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle bir fotoğrafı ortaya çıktı
Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Çıra'dan ikinci kez boşanan Selin Ciğerci yeni sevgilisiyle görüntülendi
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Selin Ciğerci, Merve Boluğur'un Düğününe Sevgilisiyle Geldi! Selin Ciğerci, Merve Boluğur'un Düğününe Sevgilisiyle Geldi! Selin Ciğerci... SEVGİLİ HAMLESİ! Selin Ciğerci... SEVGİLİ HAMLESİ!

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısa süre önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle romantik fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kısa süre önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle romantik fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
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