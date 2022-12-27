Ahu Tuğba polis kızını paylaştı! Herkes düştüğü nottaki detayı merak etti - Son Dakika
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Ahu Tuğba polis kızını paylaştı! Herkes düştüğü nottaki detayı merak etti

27.12.2022 10:03

Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba, uzun yıllardır kızıyla birlikte Amerika'da yaşıyor. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan oyuncu, polis olan kızını elinde silahıyla paylaştı. Ünlü oyuncu "Babani Hic aratmiyorsun MaŞallah aynI Baban gibisin" notunu düştü. Paylaşıma beğeni yağarken birçok kişi Anjelik Calvin'in babasını merak etti.

Yeşilçam'ın vamp güzeli Ahu Tuğba uzun yıllar kızı Anjelik Calvin ile Amerika'da yaşıyor. Yeşilçam'da fırtınalar estiren ve en cesur isimlerden birisi olarak gösterilen Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada kızıyla fotoğraflarını paylaşıyor.

Ahu Tuğba polis kızını paylaştı! Herkes düştüğü nottaki detayı merak etti

Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Anjelik bir süredir polis.

Ahu Tuğba polis kızını paylaştı! Herkes düştüğü nottaki detayı merak etti

Ünlü oyuncu da polis olan kızının elinde silahla olan pozunu paylaştı. "67 yaşındaki oyuncu paylaşımının altına "Benim canim güzel bebegim güzel kizim. Babani Hic aratmiyorsun Maşallah aynı Baban gibisin" notunu düştü. Birçok kişi Anjelik Calvin'in babasını merak etti.

Ahu Tuğba polis kızını paylaştı! Herkes düştüğü nottaki detayı merak etti

Anjelik Calvin, Ahu Tuğba'nın Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi.

Ahu Tuğba polis kızını paylaştı! Herkes düştüğü nottaki detayı merak etti
Ahu Tuğba polis kızını paylaştı! Herkes düştüğü nottaki detayı merak etti
Ahu Tuğba polis kızını paylaştı! Herkes düştüğü nottaki detayı merak etti
Ahu Tuğba polis kızını paylaştı! Herkes düştüğü nottaki detayı merak etti
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Ahu Tuğba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ahu Tuğba polis kızını paylaştı! Herkes düştüğü nottaki detayı merak etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahu Tuğba polis kızını paylaştı! Herkes düştüğü nottaki detayı merak etti - Son Dakika
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