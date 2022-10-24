Kanser tedavisi gören eski model Sinem Üretmen, ötenazi ile hayatına son verdirdi

90'lı yıların ünlü mankenlerinden Sinem Üretmen hayatını kaybetti. Popüler ismin ölüm haberini veren Deniz Pulaş, "Seni hiç unutmayacağım Sinem" ifadelerini kullandı.

ÖTENAZİ İSTEDİ

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü ismin, kanserle mücadele ettiği ve hastalığın vücuduna yayılarak metastaz yaptığı ileri sürüldü. Ağrılara dayanamayan Sinem Üretmen, ötenazi yaptırarak yaşamına son verdiği de konuşulanlar arasında.

SİNEM ÜRETMEN KİMDİR?

1 Ocak 1971 tarihinde dünyaya gelen Sinem Üretmen, 1994 yapımı 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıktı. Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998 yılında ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı. Sinem Üretmen ayrıca Burak Kut'un 'Bebeğim' ve Demet Sağıroğlu'nun Kınalı 'Bebek' kliplerinde oynadı.