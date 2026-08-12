Bir zamanlar yan yanaydılar! Cansever ve Güllü’den bu görüntü kaldı

Yıllar önce Rusya’da bir düğünde birlikte sahne alan Cansever ve Güllü, organizasyonun ardından kamera karşısına geçti. Cansever’in “Çok güzel bir düğüne imza attık. Rusya halkına öpücükler olsun, görüşürüz. Başka düğünler inşallah” sözleriyle hayranlarına seslendiği görüntülerde, iki sanatçının samimi halleri dikkat çekti.

Cansever’in Güllü’yü yanağından öptüğü anların da yer aldığı görüntüler, iki sanatçının bugün hayatta olmaması nedeniyle duygusal anlar yaşattı.

GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜNDE İDDIANAME TAMAMLANDI

Görüntülerin yeniden gündeme gelmesinin ardından Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yaşanan son gelişme de dikkat çekti. Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame tamamlanarak mahkemeye sunuldu.

İddianamede baş şüpheli olarak yer alan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Güllü’nün ardından Cansever’in de hayatını kaybetmesiyle, yıllar önce aynı karede yer alan iki sanatçıdan geriye şarkıları ve görüntüleri kaldı.

Bir zamanlar birlikte sahneye çıkan, birlikte gülen ve Rusya’daki hayranlarına selam gönderen Cansever ile Güllü’nün bu eski görüntüleri, iki sanatçının sevenlerini bir kez daha duygulandırdı