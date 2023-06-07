Bir zamanların çocuk yıldızı Beren Gökyıldız mezuniyet balosunda şaşırttı - Son Dakika
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Bir zamanların çocuk yıldızı Beren Gökyıldız mezuniyet balosunda şaşırttı

07.06.2023 23:37

5 yaşında oyunculuğa başlayan Beren Gökyıldız, mezuniyet balosundan yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekti. Ancak sosyal medya kullanıcıları, Gökyıldız'ın yaşına göre uygun kıyafet giymediği yorumunda bulundu.

Oyunculukla 5 yaşındayken tanışan Beren Gökyıldız, o dönem rol aldığı dizideki performansla adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Daha sonra birçok projede yer alan Gökyıldız, sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekti.

Bir zamanların çocuk yıldızıydı, şimdi büyüdü! Beren Gökyıldız'ın mezuniyet fotolarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

SON HALİNİ GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRDI

Şu anda 14 yaşında olan Gökyıldız, mezuniyet balosundan fotoğraflarını yayımladı. Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Bir zamanların çocuk yıldızıydı, şimdi büyüdü! Beren Gökyıldız'ın mezuniyet fotolarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

KIYAFET SEÇİMİ TARTIŞMA YARATTI

Fotoğraflar tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, Gökyıldız'ın yaşına göre uygun kıyafeti giymediği yorumunda bulundu.

Bir zamanların çocuk yıldızıydı, şimdi büyüdü! Beren Gökyıldız'ın mezuniyet fotolarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi


İşte o yorumlardan bazıları:

"Büyüse de bu kıyafet 14 yaş için olmamış. Çok tatlı, sevimli bir kızdı. Büyüdükçe yine yaşına göre giyinmeli"

"14 mü? Yazık..."

"Sanki üniversite mezunu gibi giyinmiş."

"Bu hala çocuk ama 40 yaşında kadın gibi giyinmesi neden?"

"Yüzü yalnız hala çocuk gibi ama giyinişi 30 yaş üstü gibi."

Bir zamanların çocuk yıldızıydı, şimdi büyüdü! Beren Gökyıldız'ın mezuniyet fotolarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Bir zamanların çocuk yıldızıydı, şimdi büyüdü! Beren Gökyıldız'ın mezuniyet fotolarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Bir zamanların çocuk yıldızıydı, şimdi büyüdü! Beren Gökyıldız'ın mezuniyet fotolarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Bir zamanların çocuk yıldızıydı, şimdi büyüdü! Beren Gökyıldız'ın mezuniyet fotolarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Bir zamanların çocuk yıldızıydı, şimdi büyüdü! Beren Gökyıldız'ın mezuniyet fotolarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Bir zamanların çocuk yıldızıydı, şimdi büyüdü! Beren Gökyıldız'ın mezuniyet fotolarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Bir zamanların çocuk yıldızıydı, şimdi büyüdü! Beren Gökyıldız'ın mezuniyet fotolarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
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Beren Gökyıldız, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir zamanların çocuk yıldızı Beren Gökyıldız mezuniyet balosunda şaşırttı - Son Dakika


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