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Bu sözler ortalık karıştırır! Yaptığı iyilikle övünen Demet Akalın, Gülben Ergen'i yerden yere vurdu - Son Dakika

Bu sözler ortalık karıştırır! Yaptığı iyilikle övünen Demet Akalın, Gülben Ergen'i yerden yere vurdu

10.10.2021 16:30

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren ünlü şarkıcı Demet Akalın, Gülben Ergen'i hedef alan ifadeler kullandı. Akalın, "Antalya'da bir köy okulu yaptırıyorum inşallah ama öyle Gülben gibi milletten para toplayarak yaptırmıyorum" dedi.

Bodrum Belediyesi'nin "Sarıyaz Konserleri" kapsamında Bodrum Kalesi'nde sahneye çıkan Demet Akalın, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Saatler önceden kaleye girmek için kuyruk oluşturan vatandaşlar, konserde unutulmaz bir gece yaşadı. İki konser ardı ardına veren Akalın, önce ağustos ayında yangında mağdur olan Mumcular halkı ile buluştu, ardından Bodrum Kalesi'nde konser verdi. Söylediği şarkılarla bir an olsun yerinde durmayan Akalın, bir müddet şarkılarını dinleyicilerin arasında söyledi. Ünlü şarkıcı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Akalın'ın Gülben Ergen'le ilgili söylediği sözler ise dikkat çekti.

"ÇOK ŞÜKÜR KÖTÜ GÜNLER GEÇTİ"

Demet Akalın, Bodrum Belediyesine teşekkür ederek, "Bu memleket hepimizin, yangını ilk duyduğumda elime bir pet şişe alıp yangına koşmak istedim. Çok şükür kötü günlerdi ama geçti. Bir daha tekrarını Allah yaşatmasın. Bodrum Kalesi'nde konser vermek muhteşem bir duygu. Burada eskiden usta sanatçılar sahne aldı. Burada sizlerle beraber olmak çok güzel bir şey ama bugün gördüğüm ve hoşuma giden şey Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın halkın arasında gülüp oynaması, dans etmesi, halkla fotoğraf çektirmesiydi. Bir an aklımdan bende mi belediye başkanı olsam, hatta Bodrum'dan mı siyasete girsem diye düşündüm. Ben gönüllü başkanım" dedi.

Ortalık fena karışacak! Okul yaptırdığını söyleyen Demet Akalın, Gülben Ergen'i hedef aldı

GÜLBEN ERGEN'İ HEDEF ALDI

Akalın, kendi parasıyla bir şeyler yaptığını da belirterek, " Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum" şeklinde konuştu. Konseri dışardan izleyenleri gören Demet Akalın, bariyerleri açtırarak halkı sahne önüne kadar aldırmayı da ihmal etmedi.

Ortalık fena karışacak! Okul yaptırdığını söyleyen Demet Akalın, Gülben Ergen'i hedef aldı
Ortalık fena karışacak! Yaptığı iyilikle övünen Demet Akalın, Gülben Ergen'i hedef aldı
Ortalık fena karışacak! Yaptığı iyilikle övünen Demet Akalın, Gülben Ergen'i hedef aldı
Bu sözler ortalık karıştırır! Yaptığı iyilikle övünen Demet Akalın, Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
Bu sözler ortalık karıştırır! Yaptığı iyilikle övünen Demet Akalın, Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
Bu sözler ortalık karıştırır! Yaptığı iyilikle övünen Demet Akalın, Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
Bu sözler ortalık karıştırır! Yaptığı iyilikle övünen Demet Akalın, Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
Bu sözler ortalık karıştırır! Yaptığı iyilikle övünen Demet Akalın, Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
Bu sözler ortalık karıştırır! Yaptığı iyilikle övünen Demet Akalın, Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
Bu sözler ortalık karıştırır! Yaptığı iyilikle övünen Demet Akalın, Gülben Ergen'i yerden yere vurdu

Gülben Ergen, Demet Akalın, Konser, Bodrum, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Bu sözler ortalık karıştırır! Yaptığı iyilikle övünen Demet Akalın, Gülben Ergen'i yerden yere vurdu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bu sözler ortalık karıştırır! Yaptığı iyilikle övünen Demet Akalın, Gülben Ergen'i yerden yere vurdu - Son Dakika
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