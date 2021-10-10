Bu sözler ortalık karıştırır! Yaptığı iyilikle övünen Demet Akalın, Gülben Ergen'i yerden yere vurdu

Bodrum Belediyesi'nin "Sarıyaz Konserleri" kapsamında Bodrum Kalesi'nde sahneye çıkan Demet Akalın, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Saatler önceden kaleye girmek için kuyruk oluşturan vatandaşlar, konserde unutulmaz bir gece yaşadı. İki konser ardı ardına veren Akalın, önce ağustos ayında yangında mağdur olan Mumcular halkı ile buluştu, ardından Bodrum Kalesi'nde konser verdi. Söylediği şarkılarla bir an olsun yerinde durmayan Akalın, bir müddet şarkılarını dinleyicilerin arasında söyledi. Ünlü şarkıcı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Akalın'ın Gülben Ergen'le ilgili söylediği sözler ise dikkat çekti.

"ÇOK ŞÜKÜR KÖTÜ GÜNLER GEÇTİ"

Demet Akalın, Bodrum Belediyesine teşekkür ederek, "Bu memleket hepimizin, yangını ilk duyduğumda elime bir pet şişe alıp yangına koşmak istedim. Çok şükür kötü günlerdi ama geçti. Bir daha tekrarını Allah yaşatmasın. Bodrum Kalesi'nde konser vermek muhteşem bir duygu. Burada eskiden usta sanatçılar sahne aldı. Burada sizlerle beraber olmak çok güzel bir şey ama bugün gördüğüm ve hoşuma giden şey Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın halkın arasında gülüp oynaması, dans etmesi, halkla fotoğraf çektirmesiydi. Bir an aklımdan bende mi belediye başkanı olsam, hatta Bodrum'dan mı siyasete girsem diye düşündüm. Ben gönüllü başkanım" dedi.

GÜLBEN ERGEN'İ HEDEF ALDI

Akalın, kendi parasıyla bir şeyler yaptığını da belirterek, " Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum" şeklinde konuştu. Konseri dışardan izleyenleri gören Demet Akalın, bariyerleri açtırarak halkı sahne önüne kadar aldırmayı da ihmal etmedi.