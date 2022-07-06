Burak Özçivit'in set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı - Son Dakika
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Burak Özçivit'in set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı

06.07.2022 00:48

Beykoz'da Kuruluş Osman'ın çekimleri esnasında set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Burak Özçivit için karar çıktı. Özçivit, "Hakaret" suçundan önce 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Beykoz'da Kuruluş Osman'ın çekimleri sırasında set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Burak Özçivit için karar açıklandı.

"150 KİŞİNİN TANIKLIĞI VAR"

Avukat Yunus Gümüş, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek "Tüm taraflarca kabul edilen bu olayla ilgili 150 kişinin tanıklığı vardır. Sanığın suçu sabittir, bu nedenle cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

Kuruluş Osman setinde çalışanlara küfür ettiği iddiasıyla yargılanan Burak Özçivit, para cezasına çarptırıldı

AVUKATI BERAATINI TALEP ETTİ

Avukat Serkan Toper ise mağdurların beyanları ile tanıkların beyanlarının çelişkili olduğunu iddia ederek "150 kişinin gözlerine bakarak küfür edildiği iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır" diyerek Burak Özçivit'in beraat etmesini talep etti.

3 BİN LİRA PARA CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Burak Özçivit'in "Hakaret" suçundan önce 3 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin olmadığını ve dosyaya yansıyan olumsuz davranışların bulunmadığını dikkate alan mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemece olumlu kanaat oluşturulduğunu belirtti.

Mahkeme, bu gerekçelerle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kuruluş Osman setinde çalışanlara küfür ettiği iddiasıyla yargılanan Burak Özçivit, para cezasına çarptırıldı

İDDİANAMEDEN

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Burak Özçivit 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede Mehmet K., Turgay A., Atakan Ö. ve Okan Ş.'nin Beykoz Riva'da çekimleri yapılan 'Kuruluş Osman' isimli dizide Set çalışanları olarak yer aldığı belirtildi.

Olay günü olan 8 Aralık 2020'de dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in bulunduğu çadırdan çıkarak şikayetçilere küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği kaydedildi. Şikayetçilerin tanık olarak gösterdiği kişilerin olayı doğruladıkları anlatılan iddianamede, şüpheli Burak Özçivit'in tanık olarak gösterdiği kişilerin ise olayın yaşanmağını söyledikleri vurgulandı.

İddianamenin değerlendirme kısmında ise "Bahse konu olaya ilişkin karşılıklı tanık beyanları olduğu görülmekte ise tüm soruşturma evrakı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphelinin hasıl olduğu" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu suçun uzlaşmaya tabi olduğu, dosyanın uzlaştırmacıya gönderildiği fakat tarafların uzlaşamadığı da iddianamede belirtildi.

İddianamede tutuksuz şüpheli Burak Özçivit'in "Zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

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İSTANBUL ? BURAK ÖZÇİVİT'İN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR İSTANBUL ? BURAK ÖZÇİVİT'İN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR
Kaynak: Snob Magazin

Burak Özçivit, Yunus Gümüş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burak Özçivit'in set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burak Özçivit'in set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı - Son Dakika
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