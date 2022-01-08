Burcu Özberk ile aşk yaşıyor mu? Serkay Tütüncü açıkladı

6 senedir Cihangir'de oturan oyuncu, Moda'ya taşındığını söyledi. Tütüncü, "6-7 senedir Cihangir'de oturuyordum. Artık Moda'ya taşındım. Cihangir'in kaosundan yoruldum, burası çok kalabalık o yüzden Moda'ya taşındım." dedi.

"ABARTILI BULDUĞUM İÇİN SİLDİM"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yarı çıplak pozunu paylaşan Tütüncü, o fotoğrafı neden kaldırdığını açıkladı. Ünlü oyuncu, "Arkadaşlarım beğendi ama sonra abartılı olduğunu fark ettim. Çıplak değildim. Dediğim gibi, abartılı bulduğum için sildim" şeklinde konuştu.

"ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ"

Geçtiğimiz haftalarda bir partide meslektaşı Burcu Özberk ile yakınlaşmasına da değinen Serkay Tütüncü, "Bu soruyu iyi ki sordunuz. Burcu ile çok yakınız ama sadece arkadaşız. Ortak arkadaşlarımızla bir partide eğlendik" diyerek aşk iddiasını yalanladı.

"ZEKİ KADINLARDAN HOŞLANIYORUM"

Serkay Tütüncü, 'Kadınlarda neye bakarsınız?' sorusuna, "Şu anki kafamla kesinlikle zeka derim. Belki 6-7 yıl önce sorsanız bu soruyu 'Küçük bir burnu olsun, saçları şöyle olsun' diyebilirdim. Artık bunların gerçekten hiçbir öneminin olmadığını düşünüyorum. Çok güzel kadınlar görüyor, tanıyorsunuz ama beş dakika bile aynı ortamda duramayabiliyor, irite olabiliyorsunuz. O yüzden artık kesinlikle zeki kadın! Ne deniyordu ona sapyoseksüel mi?" cevabını verdi.