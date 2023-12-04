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Çağla Şıkel canlı yayında depreme yakalandı - Son Dakika

Çağla Şıkel canlı yayında depreme yakalandı

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. Hafta için her gün program sunan Çağla Şıkel de depreme canlı yayında yakalandı.

04.12.2023 - 11:38,  Güncelleme: 11:43
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AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı İstanbul, Bursa, Kocaeli ve çevre illerde de hissedildi. FOX TV ekranlarında program sunuculuğu yapan Çağla Şıkel, canlı yayında depreme yakalanınca soğukkanlılığını korudu.

Uzman diyetisyen Taylan Kümeli ile sağlıklı beslenme üzerine bir yayın yapan Çağla Şıkel bir anda masanın sallanmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kümeli "Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim" derken Şıkel de sarsıntının durmasıyla "Devam edelim" diyerek programa devam etti.

Çağla Şıkel canlı yayında depreme yakalandı

5.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. İstanbul Valisi Davut Gül, "Olumsuz bir durum yok" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Deprem, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çağla Şıkel canlı yayında depreme yakalandı - Son Dakika
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