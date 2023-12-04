Çağla Şıkel canlı yayında depreme yakalandı

İstanbul\'da olumsuz bir durum var mı? Vali Gül ve İmamoğlu\'ndan peş peşe açıklama

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AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı İstanbul, Bursa, Kocaeli ve çevre illerde de hissedildi. FOX TV ekranlarında program sunuculuğu yapan Çağla Şıkel, canlı yayında depreme yakalanınca soğukkanlılığını korudu.

Uzman diyetisyen Taylan Kümeli ile sağlıklı beslenme üzerine bir yayın yapan Çağla Şıkel bir anda masanın sallanmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kümeli "Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim" derken Şıkel de sarsıntının durmasıyla "Devam edelim" diyerek programa devam etti.

5.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. İstanbul Valisi Davut Gül, "Olumsuz bir durum yok" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.