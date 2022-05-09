Çağlar Ökten'den eşi Seda Sayan'a aşk dolu sözler: Kadın, kadın olacak be - Son Dakika
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Çağlar Ökten'den eşi Seda Sayan'a aşk dolu sözler: Kadın, kadın olacak be

09.05.2022 10:41

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Seda Sayan ile evlenen Çağlar Ökten eşi için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Ökten "Canıma can katan, gözüm gözüne dediğinde ruhumu huzurla kaplayan aşkım karım" sözleriyle aşkını haykırdı.

Genç müzisyen Çağlar Ökten, 14 Şubat'ta evlilik teklifi ettiği Seda Sayan'la 24 Nisan'da sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Nikahtan sonra Paris'e balayına giden çift, yeniden gelinlik ve damatlık giyerek çekim yaptırdı. Ökten ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Sayan'a aşkını ilan etti.

"CANIMA CAN KATAN, RUHUMU HUZURLA KAPLAYAN AŞKIN KARIM"

Paylaşımında kendisinden 25 yaş büyük olan Seda Sayan'ın hem Anneler Günü'nü kutlayan hem de aşkını haykıran Ökten, "Kadın kadın olacak be, seni sadece sen olduğun için, sensin diye sevecek. Parayla pulla, kariyerle, kimin ne dediğiyle, sınırlamayacak. Hem sevgilin, hem arkadaşın, hem annen, hem çocuğun olacak, bağrına basacaksın huzurla… Bileceksin ki evde 'O' kadın tarafından beklenmenin zevkini hiçbir zevk yaşatamaz sana… İşte o benim kadınım arkadaş. Canıma can katan, gözüm gözüne değdiğinde ruhumu huzurla kaplayan aşkım karım. Seni çok seviyorum tamam mı" ifadelerini kullandı.

Paylaşıma sessiz kalamayan Seda Sayan ise "Sonsuz aşk seni seviyorum, iyikim" yorumunu yaptı.

Çağlar Ökten, 25 yaş büyük eşi Seda Sayan'a aşkını haykırdı: Canıma can katan aşkım karım
Çağlar Ökten, 25 yaş büyük eşi Seda Sayan'a aşkını haykırdı: Canıma can katan aşkım karım
Çağlar Ökten, 25 yaş büyük eşi Seda Sayan'a aşkını haykırdı: Canıma can katan aşkım karım
Çağlar Ökten, 25 yaş büyük eşi Seda Sayan'a aşkını haykırdı: Canıma can katan aşkım karım
Çağlar Ökten, 25 yaş büyük eşi Seda Sayan'a aşkını haykırdı: Canıma can katan aşkım karım
Çağlar Ökten, 25 yaş büyük eşi Seda Sayan'a aşkını haykırdı: Canıma can katan aşkım karım
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