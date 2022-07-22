Çakal lakaplı rapçi kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Çakal lakaplı rapçi kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı

22.07.2022 11:56

Çakal lakaplı rapçi Emirhan Çakal, konser bitiminin ardından kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradığı iddia edildi. Ünlü rapçinin kalacağı otelin önüne pusu kurduğu söylenen bir kişinin silahla ekipten bir kişiyi yaraladığı da öne sürüldü.

İmdat isimli şarkısıyla YouTube 34 milyon dinlenmeye ulaşan Çakal lakaplı rapçi Emirhan Çakal, önceki gün Didem'de konser verdi. Konser sonrası otele giden rapçi ve ekibin silahlı saldırısına uğradığı iddia edildi.

EKİPTEN BİR KİŞİ YARALANDI

Substreet isimli Instagram hesabından yer alan habere göre, Çakal ve ekibine otelin girişine pusu kuruldu. Karşısına çıkan kişinin kendisine silah doğrultmasıyla neye uğradığını şaşıran Çakal, silaha vurarak kendini kurtardı. Saldırgan, rapçinin ekibinden bir kişiyi silahın kabzasıyla başından yaraladı. Havaya 3-4 el ateş eden saldırganlar olay yerinden kaçtı. Otelin önündeki hareketlilik ise o otelde yaşayan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Konuyla ilgili Emirhan Çakal'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Şarkıları milyonlar dinlenen ünlü rapçi Çakal, kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı
Şarkıları milyonlar dinlenen ünlü rapçi Çakal, kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı
Şarkıları milyonlar dinlenen ünlü rapçi Çakal, kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı
Şarkıları milyonlar dinlenen ünlü rapçi Çakal, kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı
Şarkıları milyonlar dinlenen ünlü rapçi Çakal, kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı
YORUMLAR
500
Son dakika haber! EVİNİN ÖNÜNDE BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI Son dakika haber! EVİNİN ÖNÜNDE BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI Park halindeki aracın içinde silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralandı Park halindeki aracın içinde silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralandı

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çakal lakaplı rapçi kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika


Son Dakika
11:56 Çakal lakaplı rapçi kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı
11:47 Avrupa Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi doları etkiledi
11:42 Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek
11:28 Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor
11:20 Kentsel dönüşüm projesi mahalleli ile polisi karşı karşıya getirdi! Bir kadın baygınlık geçirdi
11:19 Gram altında son durum! ABD'nin resesyon endişesi altını da etkilyor
11:13 Tüm Türkiye'den talep yağıyor! 2 metreden fazla uzayan buğday yetiştiren çiftçi kota koydu
10:47 Su deposunun etrafında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 3 adet derme taşlardan oluşan mezar bulundu
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
10:28 Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 12:00:30. #1.11#
SON DAKİKA: Çakal lakaplı rapçi kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement