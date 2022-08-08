Camdaki Kız'ın çapkın karakteri Sedat'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, gönlünü haber spikeri Merve Dinçkol'a kaptırdı - Son Dakika
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Camdaki Kız'ın çapkın karakteri Sedat'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, gönlünü haber spikeri Merve Dinçkol'a kaptırdı

08.08.2022 10:49

Camdaki Kız dizisinin çapkın karakteri Sedat'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, gerçek hayatta aradığı aşkı haber spikeri Merve Dinçkol'da buldu. Sürpriz aşk, Şerifoğlu'nun doğum günü paylaşımlarıyla gün yüzüne çıktı.

Camdaki Kız dizisinin yakışıklı oyuncusu ve uslanmaz çapkını Feyyaz Şerifoğlu, gerçek hayatta gönlünü ünlü haber spikerine kaptırdı. Kanal D Ana Haber'in hafta sonu bültenlerini sunan Merve Dinçkol ile Feyyaz Şerifoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Sürpriz aşk Feyyaz Şerifoğlu'nun doğum günü paylaşımıyla ortaya çıktı.

"SENİ SEVİYORUM"

Ünlü oyuncuyla beraber çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Merve Dinçkol, "Varlığın ile tüm kalbime dokunan benzersiz güzellikte bir ruhsun sen. İyi ki varsın... Mutlu yılların olsun... Beraber nice ilklere, maceralara, güzel anılara. Seni seviyorum." ifadelerini kullandı. Şerifoğlu sevgilisinin romantik notuna "Ben de seni çok.." diyerek karşılık verdi.

Camdaki Kız'ın uslanmaz çapkını Sedat'ın gönlünü kaptırdığı haber spikeri Merve Dinçkol kimdir?

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Aşk haberlerinin çıkmasının ardından güzel spikerin özel hayatı ise merak konusu oldu. Geçmişi başarılarla dolu olan Dinçkol Instagram'da da oldukça aktif. Peki Merve Dinçkol kimdir?

Camdaki Kız'ın uslanmaz çapkını Sedat'ın gönlünü kaptırdığı haber spikeri Merve Dinçkol kimdir?

MERVE DİNÇKOL KİMDİR?

Kanal D'nin başarılı spikeri Merve Dinçkol 6 Şubat 1986 yılında İstanbul, Kadıköy'de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünü kazandı. Okuldan mezun olan Dinçkol, eğitim gördüğü sırada Lig TV'de staj yaptı.

Camdaki Kız'ın uslanmaz çapkını Sedat'ın gönlünü kaptırdığı haber spikeri Merve Dinçkol kimdir?

Merve Dinçkol, profesyonel anlamda ilk iş deneyimi Ulusal Kanal'da oldu. Güzel sunucu Dinçkol, arka planda muhabirlik ve editörlük görevleri yaparak meslek hayatına başladı. Yetenekli spiker, daha sonra aynı kanal bünyesinde gün içerisinde haberleri sunmaya başladı.

Camdaki Kız'ın uslanmaz çapkını Sedat'ın gönlünü kaptırdığı haber spikeri Merve Dinçkol kimdir?

Ulusal Kanal'dan ayrıldıktan sonra çeşitli kanallarda görev yapan Dinçkol, Milliyet'le anlaşarak burada Öykü Cengiz ile program hazırladı. Başrılı spikerin son durağı ise Kanal D oldu. Gözde Atasoy Kökçü'nün kanaldan ayrılması ile yerine Merve Dinçkol geçti.

Camdaki Kız'ın uslanmaz çapkını Sedat'ın gönlünü kaptırdığı haber spikeri Merve Dinçkol kimdir?

Merve Dinçkol Kanal D ekranlarında Hafta Sonu Ana Haberlerini sunuyor.

Camdaki Kız'ın uslanmaz çapkını Sedat'ın gönlünü kaptırdığı haber spikeri Merve Dinçkol kimdir?

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol arasında ise 5 yaş farkın olması dikkatlerden kaçmadı.

Camdaki Kız'ın uslanmaz çapkını Sedat'ın gönlünü kaptırdığı haber spikeri Merve Dinçkol kimdir?
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Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu

Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'ın çapkın karakteri Sedat'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, gönlünü haber spikeri Merve Dinçkol'a kaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camdaki Kız'ın çapkın karakteri Sedat'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, gönlünü haber spikeri Merve Dinçkol'a kaptırdı - Son Dakika
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