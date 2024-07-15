Bir süredir Türkiye'deki hiçbir projede yer almayan ve kariyerine yurt dışında devam etme kararı alan oyuncu Can Yaman, özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir İtalya'da olan Yaman, dans hocasıyla sarmaş dolaş objektiflere takıldı.
Son olarak Diletta Leotta ve aktris Francesca Chillemi ile aşk yaşayan Can Yaman, bu sefer gönlünü bir dans hocasına kaptırdı. Önceki akşam eğlenmeye çıkan ikili bir barda dudak dudağa görüntülendi.
Dünya çapında tanınan bir oyuncu haline gelen Can Yaman, geçtiğimiz aylarda Dubaili bir aileden yemek teklifi almıştı. Can Yaman'la tanışıp yemek yiyen aile 1 milyon euro teklif etmişti. Ancak Yaman, kariyerine uymadığı gerekçesiyle teklifi reddetmişti.
Bir süre önce 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını Türkiye'ye kapatan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde hesabını komple kapattı.
Son Dakika › Magazin › Can Yaman, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi - Son Dakika
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