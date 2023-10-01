Cansu Tosun, babasının Serenay Sarıkaya'nın annesi ile yaşadığı yasak aşkla ilgili soruya cevap vermedi - Son Dakika

Cansu Tosun, babasının Serenay Sarıkaya'nın annesi ile yaşadığı yasak aşkla ilgili soruya cevap vermedi

Son Güncelleme: 01.10.2023 09:51

Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan'ın, yakın komşusu oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun ile yasak aşk yaşamaya başlaması gündeme bomba gibi düştü. Babasının yaşadığı ilişki sorulan Cansu Tosun, konu hakkında yorum yapmaktan kaçınarak ''Bu mesleği ben seçtim, bana benimle ilgili sorular sorabilirsiniz'' dedi.

Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan, oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun ile yasak aşk yaşamaya başladı. Umay Seyhan ve Kenan Tosun'un komşu olduğu ve ailecek görüştükleri ortaya çıkarken Seyhan ile Tosun'un karısının samimi arkadaş oldukları da öğrenildi. Gündeme bomba gibi düşen yasak aşk, Cansu Tosun'a soruldu. Cansu Tosun ise olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Cansu Tosun, babasının Serenay Sarıkaya'nın annesi ile yaşadığı yasak aşkla ilgili sorulara cevap vermedi
Kenan Tosun ve Umay Seyhan

"BANA BENİMLE İLGİLİ SORULAR SORABİLİRSİNİZ"

Oyuncu Cansu Tosun'la karşılaşan muhabirler babasının yaşadığı yasak aşkı ünlü oyuncuya sordu. Soru karşısında gerilen Cansu Tosun, "Bu mesleği ben seçtim, bana benimle ilgili sorular sorabilirsiniz" dedi.

Cansu Tosun, babasının Serenay Sarıkaya'nın annesi ile yaşadığı yasak aşkla ilgili sorulara cevap vermedi
Serenay Sarıkaya ve annesi

ALDATILAN EŞ YASAK AŞKI DOĞRULADI

Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yasak aşkla ilgili iddiaları doğrulamıştı. Tosun, "Her şey doğru, konuşacak bir şey yok. Onları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cansu Tosun, babasının Serenay Sarıkaya'nın annesi ile yaşadığı yasak aşkla ilgili sorulara cevap vermedi
Cansu Tosun ve ailesi

SERPİL TOSUN'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Serpil Tosun, yaşananların ardından Instagram'da "Bu Serenay da annesi de aynı yolun yolcusu. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Sıkmayın canınızı su gibi kadınsınız maşallah" yorumunu beğenmesi dikkat çekti.

Cansu Tosun, babasının Serenay Sarıkaya'nın annesi ile yaşadığı yasak aşkla ilgili sorulara cevap vermedi

NE OLMUŞTU?

Kızına her fırsatta verdiği destekle gündeme gelen Umay Seyhan'ın bir erkek arkadaşıyla samimi şekilde gülerek yürüyüş yaptığı görüntülendi. Umay Seyhan'ın görüntülendiği kişi oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun çıktı. İkilinin yasak aşk yaşadığı öne sürülürken tarafların komşu ve yakın arkadaş oldukları öğrenildi.

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Son Dakika Magazin Cansu Tosun, babasının Serenay Sarıkaya'nın annesi ile yaşadığı yasak aşkla ilgili soruya cevap vermedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cansu Tosun, babasının Serenay Sarıkaya'nın annesi ile yaşadığı yasak aşkla ilgili soruya cevap vermedi - Son Dakika
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