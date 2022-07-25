Çapkınlığıyla ün salan fenomen Dan Bilzerian evlendi! Düğün paylaşımına "kurgu" diyenler çoğunlukta...

ABD'li internet fenomeni ve poker oyuncusu olan Dan Bilzerian, özel hayatı ve kadınlara olan düşkünlüğüyle sık sık gündeme geliyor.

Ünlü fenomen Dan Bilzerian'ın evlendiği iddia edildi.Bilzerian'ın "Sonunda yaptım" başlığıyla paylaştığı fotoğrafses getirdi.

Yanında sürekli onlarca modelle görüntü veren ünlü çapkın Bilzerian'ın evlilik paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimileri bu evliliğin bir kurgu olduğunu öne sürdü.

Evlilik iddiası sonrası tüm gözler Dan Bilzerian'dan gelecek açıklamaya çevrildi.

DAN BİLZERİAN KİMDİR?

Dan Bilzerian internet medyasında ünlü olmuş Ermeni kökenli Amerikalı profesyonel poker oyuncusudur.

Dan Bilzerian, Paul Bilzerian ve Terri Steffen'in oğlu olarak, Florida'nın Tampa kentinde doğdu. Adam adında bir erkek kardeşi vardır. Ermeni asıllı babası, Wall Street'te başarılı bir kurumsal girişimciydi ve oğullarının her biri için büyük, güvenilir bir fon kurdu. Bilzerian 2000 yılında Navy SEAL eğitim programına girdi. Askerlik hizmetinin ardından, Florida Üniversitesi İşletme ve Kriminoloji bölümüne girdi.

2013 yılında başlayarak, Bilzerian'nın Instagram hesabında yayınlanan fotoğrafları medyanın ilgisini kazandı. 2012'de, web sitesi TheDirty.com'un kurucusu Nik Richie, web sitesi aracılığıyla Bilzerian'ın yaşam tarzını belgelemeye başladı. Bilzerian'nın lüks yaşam tarzına bağlı ağır uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle 32 yaşından önce üç kez kalp krizi geçirdiği bildirilmiştir. Ekim 2016'da Amerikalı rapçi T-Pain, Dan Bilzerian'ın adını taşıyan bir şarkı çıkardı.