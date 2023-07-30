Cardi B, Sahnedeki Dinleyicisine Mikrofon Attı

Ünlü rapçi Cardi B, son günlerde hem özel hayatıyla hem de sahnedeki tepkileriyle dikkat çekiyor. Yıldız isim sahnedeyken kendisine alkol fırlatan dinleyicisine mikrofon attı.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Son dönemde eşini aldattığı iddialarıyla gündeme gelen yıldız rapçi Cardi B, sahnede yaptığı hareketle gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ünlü rapçinin, seyircisine mikrofon fırlattığı görüldü.

MİKROFON FIRLATTI

Söz konusu videoda Cardi, gündüz saatlerinde sahnede performans sergilerken seyircilerden birinin içkisi yüzüne sıçrıyor. Bunun üzerine şoke olan rapçi, izleyenleri şaşırtarak mikrofonunu hayranının üstüne fırlatıyor. Güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken mikrofonsuz kalan Cardi B de sahnede saçını düzeltiyor.