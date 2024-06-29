Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım - Son Dakika
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Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım

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Oyuncu Celil Nalçakan, hakkında çıkan ölüm haberlerinden dolayı kardeşinin bayıldığını söyleyerek ''3 tane etkileşim alacağız diye böyle terbiyesizlik yapılmaz. Dava açıp kazandığım parayı da LÖSEV'e bağışlayacağım'' dedi.

29.06.2024 09:47  Güncelleme: 09:59
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Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde başrol oynayan Celil Nalçakan hakkında öldüğü yönünde haberler çıktı. Hakkındaki haberlere isyan eden oyuncu, çok büyük bir dava açacağını söyledi.

"CELİL NALÇAKAN KALP KRİZİ GEÇİRDİP ÖLDÜ" İDDİASI

Dün sosyal medyada yayınlanan bir haberde "Türk oyuncu Celil Nalçakan dün gece kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi sabah saat 10'da Ankara'da defnedilecek" ifadeleri kullanıldı.

NALÇAKAN: BEN ÖLMEDİM AMA ONLAR ÖLDÜ BU SAATTE SONRA

Dün akşam Birce Akalay'ın doğum günü partisine katılan Celil Nalçakan, Muhabir Online'a yaptığı açıklamada "Bugün 'Celil Nalçakan öldü' haberi çıktı. Benim annem 76 yaşında. Kız kardeşimi arayarak 'Başın sağ olsun' demişler. Kız bayılmış. Bu haberi annem duysaydı kalp krizi geçirebilirdi. 3 tane etkileşim alacağız diye böyle terbiyesizlik yapılmaz. Ben bu güne kadar hep sustum. Çok büyük bir paraya dava açacağız. Kazandığımız paranın tamamını da LÖSEV'e bağışlayacağım. Bundan sonrasını onlar düşünsün. Celil Nalçakan ölmedi ama onlar öldü bu saatten sonra" dedi.

Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
Celil Nalçakan ve ailesi

"ETKİLEŞİM ALMAK İÇİN YAPMADIĞINIZ ONURSUZLUK KALMIYOR"

Celil Nalçakan, çıkan ölüm haberini Instagram hesabından yayınlayarak "Yahu Allah sizi ıslah etsin be. 2 tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor. Böyle şarlatanlara lütfen itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri hesaplar hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım

Celil Nalçakan, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emir Arslan: Gerçekten çok ayıp insan hayatıyla oynamak karaktersiz insanların işidir 14 1 Yanıtla
  • Emre Acar: Çok büyük dava açacam sen çok büyük diyince çok büyük olmaz 2 6 Yanıtla
  • ferhat eser: böyle haberler ender gibi yavuz gibi işsiz güçsüz adamların isi adamlar düşünüyor bugün nereyi karıştırsakta kaos çıkarsak :)) 4 3 Yanıtla
    yavuz d: korkak:) 0 1
  • Fırat Duran: Birileri ünlüleri öldü gösterir, bunu gören birileri de adamın sosyal medyasını ziyaret eder. Bilmem anlatabildim mi. Kasıyorlar sürekli. Tiktok bunlarla dolu. Adam öldü diyor, trafik kazası geçirdi diyo, hesap adını paylaşıyor hoop bir bakıyorsun adam canlı yayında :D 1 0 Yanıtla
  • Kemsl: soyisim tuhaf? 0 0 Yanıtla
    Aylin null: nalçakan nesi tuhaf Atların ayağına nal çakılır soyadının anlamı bu 1 0
  • Aylin null: Geçirdip 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım - Son Dakika
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