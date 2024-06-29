Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım

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En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde başrol oynayan Celil Nalçakan hakkında öldüğü yönünde haberler çıktı. Hakkındaki haberlere isyan eden oyuncu, çok büyük bir dava açacağını söyledi.

"CELİL NALÇAKAN KALP KRİZİ GEÇİRDİP ÖLDÜ" İDDİASI

Dün sosyal medyada yayınlanan bir haberde "Türk oyuncu Celil Nalçakan dün gece kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi sabah saat 10'da Ankara'da defnedilecek" ifadeleri kullanıldı.

NALÇAKAN: BEN ÖLMEDİM AMA ONLAR ÖLDÜ BU SAATTE SONRA

Dün akşam Birce Akalay'ın doğum günü partisine katılan Celil Nalçakan, Muhabir Online'a yaptığı açıklamada "Bugün 'Celil Nalçakan öldü' haberi çıktı. Benim annem 76 yaşında. Kız kardeşimi arayarak 'Başın sağ olsun' demişler. Kız bayılmış. Bu haberi annem duysaydı kalp krizi geçirebilirdi. 3 tane etkileşim alacağız diye böyle terbiyesizlik yapılmaz. Ben bu güne kadar hep sustum. Çok büyük bir paraya dava açacağız. Kazandığımız paranın tamamını da LÖSEV'e bağışlayacağım. Bundan sonrasını onlar düşünsün. Celil Nalçakan ölmedi ama onlar öldü bu saatten sonra" dedi.

Celil Nalçakan ve ailesi

"ETKİLEŞİM ALMAK İÇİN YAPMADIĞINIZ ONURSUZLUK KALMIYOR"

Celil Nalçakan, çıkan ölüm haberini Instagram hesabından yayınlayarak "Yahu Allah sizi ıslah etsin be. 2 tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor. Böyle şarlatanlara lütfen itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri hesaplar hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.