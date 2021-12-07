Üye Girişi
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! - Son Dakika

Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!

07.12.2021 13:56

Başarılı oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından bir ilan paylaşarak yardımcı aradığını duyurdu. Oyuncu, haftanın 6 günü 12 saat çalışacak ve Beşiktaşlı olması gereken yardımcısına 5.500 TL maaş verecek.

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde başrol oynayan Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından bir iş ilanı verdi. Nalçakan, işlerinde kendisine yardımcı olması için aradığı kişi de birçok kriter sıraladı.

"AYLIK ÜCRET 5.500 TL"

Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı iş ilanında "Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5.500 TL" yazarak bir de iletişim bilgisi bıraktı.

Oyuncunun kriterleri ve vereceği ücret ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü Şarkıcı, Hayatının Dönüm Noktasını Anlattı: Ölümünü Kabullenemedim

Yardımcı arayan oyuncu Celil Nalçakan'ın iş ilanında istediği kriterler ve maaş dikkat çekti

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 günü Sivas'ta dünyaya geldi. Kendisinden 17 yaş küçük Esra isminde bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesi'nde Turizm Otel İşletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk eğitimine devam etti.

Yardımcı arayan oyuncu Celil Nalçakan'ın iş ilanında istediği kriterler ve maaş dikkat çekti

Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Sıla dizisi ile geçti. Hanımın Çiftliği, Kış Masalı, Bitmeyen Şarkı, Keşanlı Ali Destanı, Galip Derviş ve Vicdan, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol alan Celil Nalçakan şimdilerde Kardeşlerim dizisinde oynuyor.

Yardımcı arayan oyuncu Celil Nalçakan'ın iş ilanında istediği kriterler ve maaş dikkat çekti
Yardımcı arayan oyuncu Celil Nalçakan'ın iş ilanında istediği kriterler ve maaş dikkat çekti
Celil Nalçakan ve kardeşi
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!

Celil Nalçakan, Türk Lirası, Beşiktaş, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Hdhdd Hdhdhdh: sen haftada dizi basi 50 bin al ayda 200 bin calisana sadaka 5.500 tl ver sizin dunyaniz para Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Çocuklarını başlarına bir şey gelmesin diye okula bıraktı! Kendisi kazada can verdi! 15:37 Çocuklarını başlarına bir şey gelmesin diye okula bıraktı! Kendisi kazada can verdi!
İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz 15:35 İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! 15:32 Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan 15:31 Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü 15:18 Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu 14:24 Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu 13:58 Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi 13:43 Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi

Son Dakika Haberleri
15:46 Şarkıcı Sıla organlarını bağışladı: Birine hayat veririm umuduyla
15:36 Çocuklarını başlarına bir şey gelmesin diye okula bıraktı! Kendisi kazada can verdi!
15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!
15:34 İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz
15:33 Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası
15:31 Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!
15:30 Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan
15:24 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
15:12 Mak Danışmanlık'tan Kulat: AK Parti ilk defa yüzde 30'un altını gördü
15:07 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Şarkıcı Sıla organlarını bağışladı: Birine hayat veririm umuduyla Şarkıcı Sıla organlarını bağışladı: Birine hayat veririm umuduyla         
15:47
Ibrahimovic, Türk hayranlarını da kaybedecek! Milli oyuncumuz Hakan hakkında skandal sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarını da kaybedecek! Milli oyuncumuz Hakan hakkında skandal sözler         
15:37
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
2019 yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı ilçe AK Parti'ye geçti 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı ilçe AK Parti'ye geçti         
15:31
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini havada bıraktı AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini havada bıraktı         
15:31
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Bir damacana su 16 yerine 2.50 lira! Bursa'da kilometrelerce ucuz su kuyruğu Bir damacana su 16 yerine 2.50 lira! Bursa'da kilometrelerce ucuz su kuyruğu         
10:46
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 15:57:30. #1.12#
SON DAKİKA: Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement