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Hepsi Grubu'nun eski üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor - Son Dakika

Hepsi Grubu'nun eski üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor

Son Güncelleme: 02.11.2023 08:31

2021 yılında ilk bebeğini kucağına alan Hepsi Grubu'nun eski üyesi Cemre Kemer, ikinci kez anne oluyor.

Yıllar önce Hepsi Grubu'ndaki dansları ve şarkılarıyla adından söz ettiren Cemre Kemer, 2020 yılınca reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturdu. 2021 yılında ilk bebeğini kucağına alan Kemer, ikinci kez anne oluyor.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YORUMU YAĞDI

Güzel haberi kızı Karla ile çektiği videoyla duyuran Kemer, "Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullandı. Cemre Kemer'in paylaşımına Özge Özpirinçci, Pınar Sabancı, Aslışah Alkoçlar, Burcu Kara ve Seda Bakan gibi isimlerden tebrik mesajı yağdı. Ünlü ismin bebeğinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor.

Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor

CEMRE KEMER KİMDİR?

Cemre Kemer, 17 Şubat 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokuldan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nde bale eğitimi de alarak aynı zamanda ortaokul ve liseyi burada bitirdi. Atatürk Kültür Merkezinde Çocuk Ve Gençlik Balesi gurubuyla sahneye konulan çeşitli çocuk bale oyunlarında değişik rollerde görev yaptı. Hepsi Grubu'nda hem şarkı söyleyerek hem de dans eden Kemer, grubun dağılmasıyla sosyal medyaya ağırlık verdi. 300 binden fazla takipçisi bulunan Kemer, Instagram'da içerik üreticiliği yapıyor.

Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor
Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor
Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor
Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor
Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor
Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor
Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor
Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor

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Son Dakika Magazin Hepsi Grubu'nun eski üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hepsi Grubu'nun eski üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor - Son Dakika
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