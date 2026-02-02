Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Grammy Ödülleri'nin kırmızı halısı bu yıl da çok konuşulan görüntülere sahne oldu. Gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri ise şarkıcı Chappell Roan oldu. Genç yıldız, tercih ettiği son derece cesur kıyafetle adeta tüm bakışları üzerine topladı.

27 yaşındaki Chappell Roan, bordo renkli ve oldukça iddialı bir elbiseyle kameraların karşısına çıktı. Elbisenin en dikkat çekici özelliği ise göğüsleri tamamen açıkta bırakmasıydı.

Üst kısmı neredeyse hiç olmayan tasarımda kumaş, yalnızca meme piercingleriyle tutturulmuştu. Elbise ne ön kısmı ne de sırtı kapatıyor, şarkıcının vücudunu tamamen ortaya koyuyordu.

Ünlü tasarımcı Thierry Mugler'in 1998 İlkbahar/Yaz couture koleksiyonundan ilham alınarak hazırlanan özel tasarım, Roan'ın vücudundaki dövmeleri de tamamen görünür hale getirdi. Şarkıcı, bu çarpıcı kombini altın takılarla tamamlarken, kızıl saçlarını sık bukleler halinde açık bıraktı.

Kırmızı halıda verilen pozların ardından sosyal medya adeta alev aldı. "HOT TO GO" şarkısıyla tanınan Roan'ın görünümü, hayranlarını ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar bu tarzı "cesur ve özgür" olarak nitelendirirken, bazıları ise şaşkınlığını gizleyemedi.

X platformunda bir kullanıcı, "Chappell Roan kırmızı halıya çıktı ve her şeyi altüst etti" yorumunu yaparken, bir başkası "Bu gerçekten yasal mı?" sorusunu sordu.

Chappell Roan, bu yıl Grammy'de Subway adlı şarkısıyla Yılın Kaydı ve En İyi Pop Solo Performansı dallarında aday gösterildi. Genç sanatçı, geçtiğimiz yıl ise En İyi Yeni Sanatçı ödülünü kazanarak büyük bir çıkış yakalamıştı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Roan, sahneye yeniden çıkarak bu yılın En İyi Yeni Sanatçı ödülünü kazanan Olivia Dean'e ödülü takdim etti.

Ancak bu kez de kıyafet tercihi dikkat çekiciydi. Krem rengi, tek omuzlu ve dökümlü bir elbise giyen şarkıcı, bu kombininde de derin bir göğüs dekoltesiyle gündem oldu.

Bu yıl Grammy kırmızı halısında sadece Chappell Roan değil, birçok ünlü isim de sınırları zorladı. Heidi Klum, ten rengi ve manken görünümünü andıran elbisesiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Ortaya çıkan görüntüler, geçtiğimiz yıl Bianca Censori'nin eşi Kanye West ile birlikte neredeyse çıplak şekilde kırmızı halıya çıkmasını bile yeniden gündeme getirdi.

ABD basınına konuşan kaynaklara göre, Bianca Censori ve Kanye West'in o olaylı görüntülerinin ardından Grammy organizasyonuna bir daha davet edilmeyecekleri iddia ediliyor.

Bu yılki Grammy töreni formatıyla da dikkat çekti.

Canlı yayında yalnızca dokuz ödül verilirken, diğer ödüller günün erken saatlerinde sahiplerini buldu. Bu durum, ödül alan birçok sanatçının sahnede yer alamaması nedeniyle izleyiciler arasında hayal kırıklığı yarattı.

Canlı yayında yer alan ana kategoriler arasında Yılın Albümü, Yılın Kaydı, Yılın Şarkısı ve En İyi Yeni Sanatçı gibi en prestijli ödüller bulunuyordu. Ancak gecenin en çok konuşulan konusu, ödüllerden çok Chappell Roan'ın kırmızı halıdaki cesur görünümü oldu.