Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Haberin Videosunu İzleyin
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
08.03.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
Haber Videosu

Burcu Güneş'in Demet Akalın hakkında kullandığı sözler magazin dünyasında yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. İrem Derici, Ece Seçkin ve Bengü hakkındaki sert açıklamalarıyla konuşulan Burcu Güneş bu kez okları ünlü rapçi Ceza'ya çevirdi. Güneş "Koynumuzda yılan beslemişiz. Ceza'ya şarkı okutturdum ve bir anda ünlü oldu" dedi.

Burcu Güneş'in Demet Akalın hakkında, "Benimle rakip olabilecek seviyede değil" sözlerinin ardından magazin dünyası karıştı. Çirkin ifadelerin kullanıldığı tartışmada Burcu Güneş, kendisini eleştiren İrem Derici, Ece Seçkin ve Bengü'nün ardından el yükseltip işin işine Türk rap müziğinin efsane ismi Ceza'yı da kattı.

"CEZA'YA ŞARKI OKUTTURDUM, BİR ANDA ÜNLÜ OLDU"

Güneş, 2000'li yılların başında yayınladığı "Sahilden" şarkısını hatırlatarak, Ceza'nın kariyerinde bu düetin bir kırılma noktası olduğunu söyledi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre Güneş şu iddialı ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de ilk rap düetini yapan kişi ben sayılırım 'Sahilden' şarkısında. Ceza'yı okutturdum ve Ceza bir anda ünlü oldu yani. Ya şimdi böyle şeyler benim hoşuma gitmez; 'ben şunu ünlü ettim' gibi bir lafa da gerek yok. Vesile olmuşuzdur; o da bizim sayemizde daha çok duyulmuştur, daha çok parlamıştır.

Ben laf hoşuma gitmedi, sonra baktım meğerse o da bu işleri iyi anlıyormuş. Yani laf çakarak daha çok kendisini orada bana laf çakıp... Yani hani koynumuzda yılan beslemişiz yani haberimiz yokmuş.

Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

İREM DERİCİ: GİT TEDAVİ OL

Polemiklerin ardından İrem Derici, Güneş'le ilgili sert açıklamalarda bulundu. Derici, "Git tedavi ol. Seve seve tedavi masraflarını karşılarım. Kötü gününe denk geldi herhalde. Demet Akalın'la ben 20 kere kavga ettim, 20 kere barıştım. Ben Demet Akalın savunucusu olarak bu mevzuda yokum. Benim kız kardeşime senin boyun kaç deyince ben de koptu kayışlar. Az bile konuştum. Bak kendi kafasına sıktı" ifadelerini kullandı.

Burcu Güneş'in, "Sizi kimse doğru yere koyamadı mı? Ben koyuyorum: Çöp, WC, lağım" şeklindeki yanıtına İrem Derici küfürlü bir cevapla karşılık verdi. Seviyenin yerlere düştüğü tartışma magazin gündeminde büyük yer kaplıyor.

Ünlüler, Magazin, Güncel, Toplum, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    Burcu Güneş yalnız değildir. kadın Şebnem Ferah, Sertap Erener ve Yıldız Tilbe ile aynı ligde. 4 1 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    menopoz normal 3 1 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    bu kadının psikolojik sorunları var! acilen tıbbi yardım almalı. 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı

11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:32
İsrail’den İran’ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
10:01
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül’den özür dileyip teklifte bulundu
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu
10:00
Savaş devam ederken İran’dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
07:51
Savaşı fırsat bildiler Yunanistan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak adım
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 12:36:26. #7.13#
SON DAKİKA: Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.