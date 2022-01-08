Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, her yaptığı gündem olmaya devam ediyor. Dün alışveriş yapmak için Şişli'deki bir alışveriş merkezine giden kardeşler, gördükleri fiyatlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

İÇ ÇAMAŞIRI İÇİN 9 BİN TL ÖDEDİ

Her anını 400 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Esra Ersoy, bu sefer de iç çamaşırı alışverişi yaptığı anları yayınladı. Dünyaca ünlü bir iç giyim markasından alışveriş yapan Esra Ersoy, "Dolar ve euro arttı ya bu fiyatlara da yansımış olabilir mi? Çünkü külodun bir tanesi bin TL. Toplam 9 bin TL'lik külot aldık" dedi.