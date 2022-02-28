Çin aşısı faz 3 çalışmalarına denek olarak katılmıştı! Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
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Çin aşısı faz 3 çalışmalarına denek olarak katılmıştı! Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı

28.02.2022 14:29

Hafta için her gün FOX TV'de yayınlanan 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programını sunan ünlü sunucunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Şıkel, "Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyi bir süre dinleneceğiz" ifadelerini kullandı.

Podyumlardaki başarısıyla genç kızlara meydan okuyan 43 yaşındaki Çağla Şıkel, hafta için her gün FOX TV'de yayınlanan Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programını sunuyor. Ünlü ismin, sağlıklı yaşam, spor ve yemekle ilgili tüyolar verdiği programı bugün bant yayını olarak ekrana geldi.

"İLK KEZ POZİTİFİZ"

Sevenlerinin soruları üzerine 4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandığını söyledi. Zafer işareti yaptığı bir pozunu paylaşan Şıkel, "Yayınımız banttan devam etmekte. Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyi bir süre dinleneceğiz" dedi.

Ünlü manken Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı

AŞI İÇİN GÖNÜLLÜ OLMUŞTU

Çağla Şıkel, 2020 yılında Çin aşısı faz 3 için başlatılan çalışmalara denek olarak katılmıştı. Şıkel, aşı yaptırdığı anları da Intagram hesabından paylaşmıştı.

Ünlü manken Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı
Ünlü manken Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı
Ünlü manken Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı
Ünlü manken Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı
Çin aşısı faz 3 çalışmalarına denek olarak katılmıştı! Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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Son Dakika Magazin Çin aşısı faz 3 çalışmalarına denek olarak katılmıştı! Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin aşısı faz 3 çalışmalarına denek olarak katılmıştı! Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
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