Çin aşısı faz 3 çalışmalarına denek olarak katılmıştı! Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Podyumlardaki başarısıyla genç kızlara meydan okuyan 43 yaşındaki Çağla Şıkel, hafta için her gün FOX TV'de yayınlanan Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programını sunuyor. Ünlü ismin, sağlıklı yaşam, spor ve yemekle ilgili tüyolar verdiği programı bugün bant yayını olarak ekrana geldi.

"İLK KEZ POZİTİFİZ"

Sevenlerinin soruları üzerine 4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandığını söyledi. Zafer işareti yaptığı bir pozunu paylaşan Şıkel, "Yayınımız banttan devam etmekte. Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyi bir süre dinleneceğiz" dedi.

AŞI İÇİN GÖNÜLLÜ OLMUŞTU

Çağla Şıkel, 2020 yılında Çin aşısı faz 3 için başlatılan çalışmalara denek olarak katılmıştı. Şıkel, aşı yaptırdığı anları da Intagram hesabından paylaşmıştı.