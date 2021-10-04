Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor

FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programına katılan Celal Bilgin, internetten tanışarak evlendiği eşinin cinsel içerikli videodaki kadın olduğunu ileri sürdü.

VİDEOYU STÜDYODAKİLERE İZLETTİ

Bilgin, videodaki kadının kasığında gördüğü ameliyat izinin eşinde de olduğunu iddia etmişti. Çocuğunun öz babası olup olmadığını anlamak için DNA testi talebinde bulunan Bilgin, daha sonra görüntüleri sunucu Fulya Öztürk ve stüdyoda bulunan bazı kadın izleyicilere de izletmişti. Fulya Öztürk "Ay bu çok kötüymüş böyle şeyler izletmeyin" ifadesini kullandı. Celal Bilgin "Sen hep böyle videolar mı izliyorsun?" sorusuna "Hayır, şüphelendiğim için bu videoları takip ediyorum" diye yanıt vermişti. Programın bu bölümü, sosyal medya olmak üzere birçok platfotmda gündem oldu ve tepkiler yağdı.

FULYA ÖZTÜRK TEPKİLERE İSYAN ETTİ

Programın bugünkü bölümünde Öztürk, tartışmalar nedeniyle isyan etti. Olayın çarpıtıldığını söyleyen Öztürk, yayında videonun ekrana yansımadığını, programdaki görevlilerin işlerini yapabilmesi için izlemek zorunda olduklarını ve kendisinin de izlemediğini söyledi.

Öztürk, "Attığı manşete bak; 'Cinsel içerikli görüntü izletti.' Bak kardeşim cuma günündeki programda rahatsızlık verdiysem, şahsım ekibim adına özür diliyorum. Fakat bir videodan bahsediyor ya bu çocuk. Orada iz var diyor. Bunların hepsi gerçek. Ama öyle bir algı yapılıyor ki... 'Bu da oldu.' Türk televizyonlarında neler oldu ben sayayım mı?

"SIFIR TORPİLLE BURALARA GELDİM"

'Bir kız çıkıyor hemen onu öldürelim boğazlayalım boğalım... Linç edelim yaşamasın. Bir kız çıktı çünkü iyi bir şeyler yapıyor.' Ben buralara hiçbir yerimi açmadan geldim. Hiçbir yerimi ortalara sermeden. Hiç kimsenin sevgilisi osu busu olmadan. Sıfır torpilsiz, emeğimle çoğu zaman kimsenin gidemediği yerlere giderek... " diye konuştu.

"NEDİR BU KÜÇÜMSEMENİZ?"

Günlerden tepki alan Fulya Öztürk sözlerinin devamında "Nedir bu böyle bilmiş küçümsemeleriniz? 2,5 ayda ne faydanız oldu? Kazandığım parayla kendime hiçbir şey almadım. Siz beni oturduğunuz yerden aşağılayamazsınız. Çoğunuz ekmek yediğiniz yere laf ediyorsunuz. Başkaları ensest ilişki işlerken 15 gün o konuyu masaya yatırırken neden sesiniz çıkmadı" diyerek ateş püskürdü.