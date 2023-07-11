Çocuklar Duymasın'daki "Emine" karakteriyle hafızalara kazınan Melek Şahin, işsizliğe karşı isyanlarda: Projelerde niçin yer alamıyorum

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisindeki Emine rolüyle hafızalara kazınan Melek Şahin, evi kentsel dönüşüme girdiği için 3 katı kira ödemek zorunda kaldığını söyleyen işsizliğe veryansın etti.

"3 KAT KİRA ÖDEYEREK BAŞIMI SOKACAK EV BULDUM"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda son yıllarda yaşadıklarına isyan eden başarılı oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Kiralık evim kentsel dönüşüme girdi ve ben 3 katı kira ödeyerek başımı sokacak zar zor bir ev bulabildim. Yaşam koşulları hepimiz için gerçekten çok zor ve artık gerçekten isyanlardayım…"

"ÇOK KIRGINIM, İSYANDAYIM"

"TV tarihinde damgasını vurmuş bir dizi oyuncusu olmaktan onur duysam da özellikle son 5 yıldır reddettiğim işler ve tiyatro hariç onlarca dizi, film reklam projesi varken niçin yer alamadığımı öğrenmek ve sorgulamak istiyorum. Çünkü 4 yıl tiyatro oyunculuk okudum. Emek harcadım mesleğimi çok seviyorum ve paramı da bu şekilde kazanıyorum Çok kırgınım, üzgünüm. İsyanlardayım…"