Çocuklar Duymasın'daki "Emine" karakteriyle hafızalara kazınan Melek Şahin, işsizliğe karşı isyanlarda: Projelerde niçin yer alamıyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuklar Duymasın'daki "Emine" karakteriyle hafızalara kazınan Melek Şahin, işsizliğe karşı isyanlarda: Projelerde niçin yer alamıyorum

11.07.2023 09:19

Çocuklar Duymasın dizisindeki Emine rolüyle tanınan Melek Şahin, evinin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle 3 katı kira ödemek zorunda kaldığını ve işsizlikle mücadele ettiğini açıkladı. Instagram hesabından yapılan paylaşımda, yaşam koşullarının zorluğuna ve projelerde yer alamamasına isyan eden Şahin, tiyatro dışında reddettiği işler olduğunu ve neden yer alamadığını sorguladığını belirtti.

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisindeki Emine rolüyle hafızalara kazınan Melek Şahin, evi kentsel dönüşüme girdiği için 3 katı kira ödemek zorunda kaldığını söyleyen işsizliğe veryansın etti.

"3 KAT KİRA ÖDEYEREK BAŞIMI SOKACAK EV BULDUM"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda son yıllarda yaşadıklarına isyan eden başarılı oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Kiralık evim kentsel dönüşüme girdi ve ben 3 katı kira ödeyerek başımı sokacak zar zor bir ev bulabildim. Yaşam koşulları hepimiz için gerçekten çok zor ve artık gerçekten isyanlardayım…"

Çocuklar Duymasın oyuncusu Melek Şahin, işsizliğe isyan etti: Projelerde niçin yer alamıyorum

"ÇOK KIRGINIM, İSYANDAYIM"

"TV tarihinde damgasını vurmuş bir dizi oyuncusu olmaktan onur duysam da özellikle son 5 yıldır reddettiğim işler ve tiyatro hariç onlarca dizi, film reklam projesi varken niçin yer alamadığımı öğrenmek ve sorgulamak istiyorum. Çünkü 4 yıl tiyatro oyunculuk okudum. Emek harcadım mesleğimi çok seviyorum ve paramı da bu şekilde kazanıyorum Çok kırgınım, üzgünüm. İsyanlardayım…"

Çocuklar Duymasın oyuncusu Melek Şahin, işsizliğe isyan etti: Projelerde niçin yer alamıyorum
Çocuklar Duymasın oyuncusu Melek Şahin, işsizliğe isyan etti: Projelerde niçin yer alamıyorum
Çocuklar Duymasın oyuncusu Melek Şahin, işsizliğe isyan etti: Projelerde niçin yer alamıyorum
YORUMLAR (3)
  • Hamit Gündoğdu: Oyunculuğa 2.veya 3.adam olarak başlayanlar genelde ortada kalmışlardır. Esas sebep budur. Birde kendini geliştirip bir sıçrama yapmazsan âlemi cihan oyuncu dahi olsan hep çocuk bakıcısı olarak hafızalarda yer edersin. Ama bu ülkede sanatçıyı anlayacak kültürlü izleyen de çok az... Bazı izlenenler çok reyting alıyor sanattanda uzakta..neden? Acaba!!! Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Size birşey olmaz siz işsiz kalmazsınız Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
  • Emir Emir: BU YORUMU OKURSANIZ NİYE İŞ ALAMAKTA ZORLANDIĞINIZIN SEBEBİ BURUN ESTETİĞİ OLDUĞUNUZDAN OLABİLİR,ESKİ HALİNİZ DOĞAL VE SEMPATİKTİ. Cevap Yaz 5 39 Yayından Kaldır
500

Çocuklar Duymasın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çocuklar Duymasın'daki 'Emine' karakteriyle hafızalara kazınan Melek Şahin, işsizliğe karşı isyanlarda: Projelerde niçin yer alamıyorum - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Türkiye ve İsveç Arasında Mutabakat: İsveç NATO'ya, Türkiye AB'ye Destek Verecek
10:53 İsveç'e NATO vizesi çıktı, şimdi gözler TBMM'de! İşte tüm dünyanın beklediği sürecin detayları
10:35 Avrupa, Beşiktaş'ın kapısından ayrılmıyor! 35 milyonu veren, Gedson Fernandes'i alır
10:31 Avrupa, Beşiktaş'ın kapısında sıraya girdi! 35 milyon euroyu getiren Gedson Fernandes'i kapacak
10:28 Karadeniz'in sel felaketiyle mücadelesi sürüyor! Ev ve iş yerleri çamurla kaplandı, kayıp 1 kişi aranıyor
10:26 Enfeksiyon sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören Madonna, taburcu olduktan sonra ilk defa objektiflere yakalandı
10:23 Karadeniz'de sel mücadelesi! Ev ve iş yerleri çamurla kaplandı, kayıp 1 kişi aranıyor
10:22 Enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören, Madonna, taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi
10:21 Bugün toprağa verilecek Özkan Uğur'a büyük vefa! Ozan Güven, cenazeyi almak için gasilhaneye kadar gitti
10:19 Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor! Ozan Güven, cenazeyi almak için gasilhaneye gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 11:00:44. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuklar Duymasın'daki "Emine" karakteriyle hafızalara kazınan Melek Şahin, işsizliğe karşı isyanlarda: Projelerde niçin yer alamıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement