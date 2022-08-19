Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi

Canlandırdığı rollerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Hacı Ahmet Ak, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Zorla başladığı oyunculuk kariyerinde kısa sürede adından söz ettiren oyuncu, en sevdiği skeçlerden bahsetti.

"OYUNCULUĞA ZORLA BAŞLADIM"

Oyunculuğa istemeden başladığını söyleyen Hacı Ahmet Ak, "18 yaşına kadar yaşadığım şehirden çıkmadım. Tam bir Karadeniz çocuğuyum. Oyunculuk hayalim vardı ama tarih bölümünden mezun oldum. 8. sınıfta seyir karşısında bir şiirin son kıtasını unutunca tiyatro ve oyunculuğa küsmüştüm. Lisede de tiyatro yaptım ama zorla başlamıştı. Çünkü lise 2'de okula bırakıp İstanbul'da yönetmenlik yapmak istiyordum. Cahilce bir hayaldi. Sonra bir öğretmenim beni tutup tiyatro kulübüne götürdü. Ben istemediğimi söyledim ama o zorla götürdü. Sahnenin bir alametifarikası var, seni çeken bir alkış ve onaylanmak var" şeklinde konuştu.

"BKM'NİN SINAVINI KAZANDIM"

BKM'ye giriş sürecinden bahseden Ak, "İşler için İstanbul'a gidip geliyordum. BKM'nin Çok Güzel Hareketler Bunlar için bir sınav hazırladığını duydum ve hemen girdim. Kazandım ama Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın alt yapı oyuncuları arasına girdim. Zamanla skeçlerde oynayarak oyuncularla birleştik" dedi.

"SELDA BAĞCAN'I CANLANDIRMAK ZOR OLMADI"

"En sevdiğin skeç hangisi?" sorusuna cevap veren oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "En sevdiğim skeç Selda Bağcan'ı canlandırdığımdı. Bir de Mülayim rolünü çok beğeniyorum. Selda Bağcan'ın canlandırmak benim için zor olmadı. Sadece gözlüğü çıkardım ve saçımı boyadık. Başka bir şey yapmaya da gerek yoktu. Bu kadar iyi olacağını da düşünmemişti. Bana 'Selda Bağcan'ı oynayacaksın' dediklerinde yürüyün gidin ya demiştim. Skeci yazarları beni ikna etti. Denedik ve çok iyi oldu. Kendisi de çok sevdi. Biz Selda Bağcan'ı programa davet ettiğimizde 'Sizde bana benden daha çok benzeyen bir çocuk var zaten. Gelmesem olur mu' demişti. Benim için çok guru ve onur vericiydi. Bir sesini yapamadık onu da zaten yapamayız.

"GELİNLİK GİYDİĞİMDE KADINLARI DAHA İYİ ANLAMAYA BAŞLADIM"

Gelinlik giydiği skeçten bahseden oyuncu, "Bu skeci unutalım. Bence unutulması gereken bir görüntü. Çok yakışıyor onu kabul edelim ama ben neden gelinlik giyiyorum? Rol ilk geldiğinde de itiraz etmiştim. O gelinliği başkası giydiğinde komik olmuyor ama ben giydiğimde komik oldu. Gelinlik ve topuklu ayakkabıyı hem giymesi zor hem de taşıması. Kadınları daha iyi anladım" şeklinde konuştu.