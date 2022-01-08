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Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti - Son Dakika

Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti

08.01.2022 10:30

Oyuncu Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yut beni, yala beni" sözlerinden uyarlanan şarkıda dans etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Bir haber spikeri olsaydım böyle video paylaştığım için işime son verilirdi değil mi? Oyuncuyum, oynadım" diyerek Habertürk'te işten Hande Sarıoğlu'na gönderme yaptı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün konuşma esnasında söylediği "Öp beni, yala beni" sözleri sosyal medyada viral oldu. Hatta Ünlü'nün bu sözlerinden birçok remix şarkılar yapıldı. Sosyal medyada oldukça yayılan bu şarkıya Gonca Vuslateri de kayıtsız kalamadı.

"HABER SPİKERİ OLSAYDIM İŞİME SON VERİLİRDİ"

Eğlenceli halleriyle tanınan oyuncu, Cübbeli'nin sözlerinden yapılan şarkıda dans etti. Oyuncu o hallerini de 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Oyuncu göndermeler yaptığı paylaşımına da şu notu ekledi: "'Günah ve sevabın olmadığı bir yer biliyorum. Seninle orada buluşuruz' dedi annem... Dolar bu kadar yükselmişken, yurt dışı biletleri yanmışken, bu remix'i kim yazdı..? Yılın hiti. Bir haber spikeri olsaydım böyle video paylaştığım için işime son verilirdi değil mi?"

"O ZAMAN DANS"

"Oyuncuyum, oynadım. Bir sürü de iş yapıyorum.. çok şükür şu hengamede herkes birbirini olduğu gibi kabul eder oldu. Bu dansımı da 'biz de eski solculardanız' deyip tarikatlara çengilik eden o tuhaf şarkıcı bir eski dosta yolluyorum. Şöyle eser yapsa da dinlesek. Atatürk telaşesiyle (telaşenin kuvvetine binaen örneklendirilmiştir.) yoldan çıkmasa bari seçimler yaklaşırken. Orijinali kim peki? Kim diyor yahu "öp beni yala beni" diye. O zaman dans!"

Gonca Vuslateri'nin bu paylaşımına Gürgen Öz, Ece Gürsel ve Gülben Ergen'den yorum da gecikmedi.

Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet Hoca'nın 'Öp beni, yala beni' sözlerinde dans etti

HANDE SARIOĞLU OLAYINA GÖNDERME YAPTI

Oyuncu paylaşımında,"Bir haber spikeri olsaydım böyle video paylaştığım için işime son verilirdi değil mi?" diyerek de Hande Sarıoğlu olayına gönderme yaptı. Haber spikeri Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından oryantal yaptığı videoyu paylaştığı için çalıştığı kurum tarafından uyarılmış ve sonrasında işinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet Hoca'nın 'Öp beni, yala beni' sözlerinde dans etti
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Cübbeli Ahmet Hoca, Gonca Vuslateri, Hande Sarıoğlu, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cübbeli Ahmet Hoca'nın 'Öp beni, yala beni'si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti - Son Dakika
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