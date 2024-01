Çukurova Belediyesi ile sivil toplum örgütü işbirliğiyle açılan 100. Yıl Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu büyük ilgi gördü

Çukurova Belediyesi ile sivil toplum örgütü işbirliği ile hayata geçirilen 100. Yıl Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu yüksek katılımlı bir törenle açıldı. Açılışta usta çizer Turhan Selçuk'un Söz Çizginin adlı karikatür sergisi de gezildi. Açılışa sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Çukurova Belediyesi ile sivil toplum örgütü işbirliği ile Adana yeni bir kültür sanat merkezi kazandı. İki kurum arasında imzalanan protokol gereği Adana Tabip Odası hizmet binasında kültür sanat merkezi oluşturulmasına yönelik ilk önemli aşama geçildi ve yapılan törenle sergi salonu açıldı.

Sergi salonunun açılışına yüzlerce kişi katıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği tören sonrası usta çizer Turhan Selçuk'u Söz Çizginin adlı sergisi gezildi. Saygı duruşu ile başlayan törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kültür sanat ile ilgili etkinlik olduğunda çok heyecanlığını belirterek, bugün de aynı heyecanı yaşadığını söyledi.

10 yıl önce göreve geldiğinde Çukurova'yı kültür ve sanat kenti başkenti yapacaklarını söylediklerini ifade eden Başkan Soner Çetin, "Çünkü olması gereken bu. Orhan Kemal'in deyimiyle bu bereketli topraklar çok büyük edebiyatçılar, çok büyük sanatçılar, sinemacılar, her alanda Işte karikatüristler yetiştirmiştir. Her ne kadar Turan Selçuk Adana'da doğmasa da ilk çizgilerini sevgili kızının da değerli hocalarımın da ifade ettiği gibi Adana Erkek Lisesi'nin sıralarında çizmeye başlamıştır ve Adanalı'dan Adanalı olmuş ve Adana'nın adını bu anlamda da ülkeye ve dünyaya duyurmuş büyük bir değerimizdir. Değerli dostlarım Çukurova Edebiyat Festivali bugün Türkiye'de çok konuşulan bir festival. ve katılımcılarıyla kente kattığı coşkusuyla, edebiyata, sanata sahip çıkmasıyla her geçen gün daha da etkinliğini arttırarak devam ettiriyor. Onun dışında uluslararası karikatür Festivalimiz. Tabii Turan Selçuk'tan etkilenerek başlattığımız bir festivalimizdir ve uluslararası boyut kazanmıştır. Bunun dışında kültür, sanata katkı olsun diye Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkımızın açılması, oradaki Celal Özdemir müzik atölyesi ve resim atölyesi. Onun haricinde toplum merkezlerinin sanatın her alanında yapmış olduğumuz kurslar ve büyük bir ilgiyle karşılanan bu kurslarımız sonucunda çok değerli sanatçılar yetişeceğini umut ediyoruz. Bilgi Üniversitesi'yle birlikte düzenlediğimiz bir sinema atölyesi etkinliğimiz vardı. Oradan da şimdi duyuyorum. Çok önemli yerlerde sinemadan, o kameranın gerisinde özellikle çok değerli sinemacılar, yetişmiş. Bu da beni çok mutlu ediyor. Değerli dostlarım, memleketimiz öyle güzel bir memleket ki, hakikaten branşta, her alanda insan yetiştiriyor. Sanatçı yetiştiriyor. ve bunların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Orada açtığımız sergi salonları. Bunlar hep güzel birer örnek" dedi.

Başkan Soner Çetin, 75. Yıl Sanat Merkezinin yıkılmasından çok büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Hepiniz gibi bütün sanat dostları gibi Ama tabii onun da haklı gerekçeleri mutlaka vardır. Depremde zarar görmüş olması sebebiyle şu anda birçok anılar da yok oldu gitti. Inşallah yerine de inanıyorum ki Büyükşehir Belediyemiz çok daha güzel bir merkez yapacaktır. Ama bu arada ne yapacaktık? Işte Haluk hocam kendinde ifade ettiği gibi derhal dedim. Ne gerekiyorsa yapalım. Ben kendilerine binlerce kez teşekkür ediyorum. Biz zaten bir sanat merkezinin olması gerektiğinin farkındayız. Buna öncülük yaptıkları için de hem de belki de atıl durumda kalmaktan kurtardıkları için en verimli şekilde sanatseverlerin hizmetine sunacakları için ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz bu tarih itibariyle tatlı odasıyla birlikte taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk. Sanat için, kültür için ne gerekiyorsa hep beraber yapacağız. Bundan yana emin olun hiçbir şüphe buranın sağlıklı bir şekilde işlemesi için de elimizden geleni yapacağız. Bugün hocamın ifade ettiği gibi sergi salonunun açılışını yapacağız. Ama sonrasında diğer birimler de faaliyete geçecek. Konferans salonu gibi, toplantı salonu, ikinci servis salonu, Ders Kafeler, öğrencilerinin çalışmalarını sürdürdüğü o Ders Kafeleri de etkin halde kullanmak istiyoruz. ve şu güzel binamız hepinizin yüreğine sağlık. Çok büyük emekler sonucunda yaptığınız bu binamızda çok daha güzelleşti. Bu sanat merkeziyle. Bütün sanat dostlarının buluşma noktası olacaktır. Ben buna inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Kültür Sanat Merkezinin oluşmasında emeği olan, Dr. Haluk Uygur da "Arkadaşlar tüylerim diken diken. Bunun bir değil, birden fazla nedeni var. Çünkü maalesef yakında geçirdiğimiz deprem nedeniyle yetmiş beşinci yıl sanat galerisinin yıkılmasıyla bu kentte hiç galeri kalmamıştı. Yani üç milyon nüfus olacak ve bir galerisi olmayacak. Sadece Afganistan'da var. Halbuki bu kentte daha evvelden altı yedi tane galeri var tabii. İkincisi ise bu galeriyi açarken Turan Selçuk sergisiyle açabilmiş olmak çok önemli bir iştir. Şimdi bana zaman zaman sorarlar derler ki ya deprem oldu, ekonomi çöktü işte sıkıntılar var. Sen sanat sanat diyorsun. Ne işe yarar o sanat? Şimdi bu bu da şöyle yanlış bir Ne var arkadaşlar? Herkes zanneder ki sanat bizim duvarı açtığımız karikatürler fotoğraflar veya resimler. Halbuki sanat o değil. Sanat bunu bunları yapan kişilerin düşünme alanı. Bu düşünme alanını eğer ki gençlere bu dışında eğer ki eğitime, bu düşünme oranını eğer ki tüm halka yaydığınız zaman o düşünme alanı ekonomiyi de düzeltir, depreme dayanıklı inşaatlar da yapar. Ülkedeki savaşı benzer şeyleri de önler Yani bizim sanat dediğimiz şey sadece sevgi salonlarının duvarında değil. Fabrikalarda mühendis, hastanelerde doktor, okullarda öğretmen olarak karşımıza çıktığı zaman yani bu Turan Selçuk'ların Yaşar Kemallerin, Abidin Dino'ların düşünme alanı bizim bizim buluşma alanımız" diye konuştu.

Adana'da hiç galeri kalmadığını gördüklerini ve tüm kişi, kurumları dolaştıklarını belirten Dr. Haluk Uygur, sadece iki belediyeden olumlu yanıt aldıklarını, bunlardan birinin de Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin olduğunu açıkladı. Dr. Haluk Uygur sanata olan desteğinden dolayı Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti.

Turhan Selçuk'u kızı Aslı Selçuk ise Adana'nın babası Turhan Selçuk ve Amcası İlhan Selçuk'un hayatında önemli yer tuttuğunu anlattı. Selçuk'ların Adana yaşamına ilişkin ayrıntılar veren Aslı Selçuk, Adana'da Abidin Dino,

Yaşar Kemal ile tanıştıklarını ve birbirlerinden beslendiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve davetliler Turhan Selçuk'un Söz Çizginin sergisi gezdi. - ADANA