Müstehcen Siteye Üye Olmuştu! Takipçisine Olay Cevap - Son Dakika
Üye Girişi

Müstehcen Siteye Üye Olmuştu! Takipçisine Olay Cevap

09.08.2022 13:02
Müstehcen Siteye Üye Olmuştu! Takipçisine Olay Cevap

Cüretkar paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, OnlyFans hesabı açmıştı. Son olarak takipçileriyle soru cevap etkinliği yapan Ebru Polat, verdiği yanıtla şaşırttı. İşte detaylar...

Müzik kariyeri, iddialı çıkışları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, magazinsel ve erotik içeriklerin yer aldığı OnlyFans'da hesap açmıştı.

Müstehcen Siteye Üye Olmuştu! Takipçisine Olay Cevap

Son olarak takipçileriyle soru cevap etkinliği yapan Ebru Polat, verdiği yanıtla şaşırttı.

Ebru Polat, erotik pozların paylaşıldığı Onlyfans sitesinin şu sıralar kendisi açısından en rahat olduğu yer olduğunu itiraf etti.

Müstehcen Siteye Üye Olmuştu! Takipçisine Olay Cevap

Şarkıcı aynı zamanda diyet yapmadığını ama güzellik salonundaki her aletten faydalandığını da ifade etti.

Müstehcen Siteye Üye Olmuştu! Takipçisine Olay Cevap

"EVLİ BİR ÜNLÜDEN HAMİLEYİM"

Öte yandan Ebru Polat, sosyal medyada takipçilerine verdiği yanıtlarla da konuşulmaya devam ediyor.

Bir takipçisi Polat'a, "Evli bir ünlüden hamileyim acaba söylersem aldırmak isterse?" sorusunu sordu. Bu soru karşısında şoke olan Polat, "Hoba başladık yine. Güzin Abla gibi oldum" yanıtını verdi.

Müstehcen Siteye Üye Olmuştu! Takipçisine Olay Cevap

CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFINA OLAY CEVAP

Ebru Polat, kendisine gelen bir başka soruyu ifşa etti. Polat'a bir takipçisi "Ormanda grup seks yaptık" itirafında bulundu.

Şarkıcı Ebru Polat ise "İyi b.k yedin bir de matah bir şey gibi anlatıyorsun ne azgınsınız arkadaş ya!" diyerek tepki gösterdi.

Müstehcen Siteye Üye Olmuştu! Takipçisine Olay Cevap

"KİMSEYE GÜVEN YOK"

Ebru Polat, geçtiğimiz haftalarda da bir takipçisinden gelen, "Sevgilimi 9 senelik kankasıyla aldattım" itirafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Kimseye güven yok görün" ifadelerini gülen surat emojisi koyarak paylaşmıştı.

Müstehcen Siteye Üye Olmuştu! Takipçisine Olay Cevap

"ESKİ SEVGİLİMLE AVM'DEKİ EMZİRME ODASINDA..."

Polat'a gelen bir diğer itiraf ise duyanları şaşkına çevirdi. Bir kullanıcı, "Eski sevgilimle AVM'deki emzirme odasında seviştim, odadan çıktım kocası geldi" diye yazdı. Polat ise, "Kadında hiç mi korku yok. Neler neler var mesajlarda şok olursunuz. Ben ne kadar masumum yahu." dedi.

Müstehcen Siteye Üye Olmuştu! Takipçisine Olay Cevap

EBRU POLAT KİMDİR?

Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Ebru Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi.

2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini başarıyla tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı.

İlk albümü 2007 çıkışlı Çetin Ceviz'dir. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra'ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi'de müzik eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci EP albümü olan "Çok Geç"'i piyasaya sürdü. Albümün ismiyle aynı olan "Çok Geç" şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Bu şarkı dışında Sezen Aksu'nun "Seni Yerler" şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında "Kalp Ayazı" albümünü yayımladı. Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu'nun şarkıları yer aldı. Ayrıca albümde Polat'ın sözü ve müziği kendine ait olan "Delikanlı Kız" şarkısı da yer aldı.

2011'de "Dinle 2011" albümünü yayımladı. Albümde Sezen Aksu'nun "Haydi Git" şarkısına yorumladı. Ayrıca albümde "Mutlu Ol Yeter" ve "Artık Sevmeyeceğim" şarkılarının cover'larına yer verdi. Sonrasında aynı yıl içerisinde "Olanlar Oldu" single'ını sundu. 2012'de "Kaçın Kurasıyım" EP'sini yayımladı. Sözlerini Aysel Gürel'in müziğini Mehmet Erbil Savaş'ın yaptığı "Hani Dünya Tatlısı" şarkısını tekrar yorumladı.

YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

Sezen Aksu, Ebru Polat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müstehcen Siteye Üye Olmuştu! Takipçisine Olay Cevap - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi
13:35 Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 14:57:32. #1.12#
SON DAKİKA: Müstehcen Siteye Üye Olmuştu! Takipçisine Olay Cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş