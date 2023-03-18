Demet Özdemir, evi terk ettiğine yönelik iddialara ateş püskürdü: Bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım - Son Dakika
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Demet Özdemir, evi terk ettiğine yönelik iddialara ateş püskürdü: Bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım

18.03.2023 10:33

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında dünyaevine girdiği eşi Oğuzhan Koç ile tartışarak evi terk ettiği öne sürülen Demet Özdemir, suskunluğunu bozdu. Hakkındaki iddiayı sert bir dille yalanlayan güzel oyuncu, "İnsanları zan altına bırakmak bu kadar kolay mı? Çamur at izi kalsın anlayışına ve bunun yarattığı şiddete geçit vermeyeceğim ve beni, bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım" ifadelerini kullandı.

Şimdilerde Adım Farah dizisiyle ekranlara dönen ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, geçtiğimiz sene ağustos ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle evlendi. İlişkileriyle göz önünde olan çiftten Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'un tavırlarından rahatsız olarak evi terk ettiği ileri sürüldü.

"YAPTIĞINIZ AYIBA VE VİCDANSIZLIĞINIZA YAZIKLAR OLSUN"

Haklarında çıkan haberlere isyan eden Demet Özdemir, 15,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklama yaptı. Sessiz kalmayarak hesap soracağını söyleyen Özdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İnsanları zan altında bırakmak bu kadar kolay mı? Şiddet içeren dilinize, yaptığınız ayıba, vicdansızlığınıza yazıklar olsun. Zor günlerden geçerken, gündemimiz yaşanan acıları unutmamak ve yarınlar için dayanışma olması gerekirken ben ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına iddia adı altında yapılan sözlü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum. Çamur at izi kalsın anlayışına ve bunun yarattığı şiddete geçit vermeyeceğim ve beni, bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım. Bundan sonra adımın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim, bilin isterim. Yetsin artık!"

Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç ile tartışarak evi terk ettiği iddiasını yalanladı: Bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım
Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç ile tartışarak evi terk ettiği iddiasını yalanladı: Bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım
Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç ile tartışarak evi terk ettiği iddiasını yalanladı: Bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım
Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç ile tartışarak evi terk ettiği iddiasını yalanladı: Bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım
Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç ile tartışarak evi terk ettiği iddiasını yalanladı: Bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım
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Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç ile tartışarak evi terk ettiği iddiasını yalanladı: Bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç ile tartışarak evi terk ettiği iddiasını yalanladı: Bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım Sarsıcı iddia: Eşi Oğuzhan Koç ile tartışma yaşayan Demet Özdemir evi terk etti Sarsıcı iddia: Eşi Oğuzhan Koç ile tartışma yaşayan Demet Özdemir evi terk etti

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Son Dakika Magazin Demet Özdemir, evi terk ettiğine yönelik iddialara ateş püskürdü: Bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Özdemir, evi terk ettiğine yönelik iddialara ateş püskürdü: Bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım - Son Dakika
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