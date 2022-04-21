Demet Özdemir iddialı kıyafetiyle ayna karşısında poz verdi, müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi - Son Dakika

Son olarak Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri filminde rol alan Demet Özdemir, şimdilerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapıyor. Özdemir, bu süreçte sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

OĞUZHAN KOÇ'TAN YORUM GECİKMEDİ

Instagram'da 14,9 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir, ayna karşısında çektiği bir fotoğrafını paylaştı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun göğüs ve göbek dekolteli elbisesiyle verdiği pozu kısa sürede 450 binden fazla beğeni aldı. Demet Özdemir'in paylaşımına ilk yorumlardan biri de sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi. Koç, sevgilisinin paylaşımına siyah kalp emojisi koydu.