Demet Özdemir iddialı kıyafetiyle ayna karşısında poz verdi, müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi - Son Dakika
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Demet Özdemir iddialı kıyafetiyle ayna karşısında poz verdi, müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi

21.04.2022 09:57

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından cesur göğüs ve göbek dekolteli elbiseyle poz verdi. Fotoğraf kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, Koç da yoruma kalp emojisi koyarak desteğini gösterdi.

Son olarak Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri filminde rol alan Demet Özdemir, şimdilerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapıyor. Özdemir, bu süreçte sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

OĞUZHAN KOÇ'TAN YORUM GECİKMEDİ

Instagram'da 14,9 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir, ayna karşısında çektiği bir fotoğrafını paylaştı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun göğüs ve göbek dekolteli elbisesiyle verdiği pozu kısa sürede 450 binden fazla beğeni aldı. Demet Özdemir'in paylaşımına ilk yorumlardan biri de sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi. Koç, sevgilisinin paylaşımına siyah kalp emojisi koydu.

YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Demet Özdemir iddialı kıyafetiyle ayna karşısında poz verdi, müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi - Son Dakika


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