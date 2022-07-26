Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti düğün tarihini açıkladı - Son Dakika
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti düğün tarihini açıkladı

26.07.2022 13:06

Önceki akşam Gayrettepe'de bir restoranından çıkarken görüntülenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacaklarını duyurdu.

Nişan törenleri ile çok konuşulan ve nikah masasına oturmak için hazırlıklara başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, önceki akşam Gayrettepe'de bir Kore restoranından çıkarken görüntülendi. Çiçeği burnunda nişanlı çift, düğün tarihini açıkladı.

"26 AĞUSTOS'TA EVLENİYORUZ"

Düğün tarihini ilk kez açıklayan çift, "Sürprizimizi yapalım ve açıklayalım, 26 Ağustos'ta İstanbul'da evleniyoruz" diyerek evlilik tarihini verdiler.

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç'un düğün tarihi belli oldu

"HENÜZ BELİRLEYEMEDİK"

Kalabalık bir düğün istediklerini belirten nişanlı çift, "Daha henüz belirleyemedik ama güzel bir yer seçim yapacağız." dedi. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'a Hollywood yıldızlarının sıkça tercih ettiği ve güncel fiyatı 1 milyon liradan fazla olan bir saat hediye ettiği haberleri ile alakalı ise Özdemir, "Hep birlikte göreceğiz." diyerek kaçamak cevap verdi.

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç'un düğün tarihi belli oldu
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç'un düğün tarihi belli oldu
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Kaynak: Snob Magazin

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Gayrettepe, Kore, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti düğün tarihini açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti düğün tarihini açıkladı - Son Dakika
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