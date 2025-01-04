Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı

Geniş Video İzle

Demet Sağıroğlu'nun 1990'lı yıllara damga vuran "Arnavut Kaldırımı" klibinde elma şekeri yiyen küçük çocuğun aslında kim olduğunu öğrenenlerin ağzı açık kaldı. Oyuncu Batuhan Aydar'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

04.01.2025 10:12  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1990'lı yıllarda yayınlanan Demet Sağıroğlu'nun unutulmaz şarkısı "Arnavut Kaldırımı", müzikseverlerin hafızalarına kazındı. Ancak bu klip sadece şarkısıyla değil, klibin başrolündeki sevimli çocukla da dikkat çekti.

Demet Sağıroğlu'nun 'Arnavut Kaldırımı' klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı

ELMA ŞEKERİYLE TANIDIK, ŞİMDİ DİZİ OYUNCUSU

Başındaki şapkası, mavi gözleri ve içten gülümsemesiyle Sağıroğlu'na sevgiyle bakan o küçük çocuk, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. "Arnavut Kaldırımı" ve "Aşk Perisi" kliplerinde izlediğimiz Batuhan Aydar, bugün 34 yaşında ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyor.

Demet Sağıroğlu'nun 'Arnavut Kaldırımı' klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı

SOSYAL MEDYAYI SALLIYOR

Batuhan Aydar, yalnızca klip geçmişiyle değil, şimdiki haliyle de hayran bırakıyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla binlerce beğeni alıyor. Klibin küçük yıldızı, şimdi dizi projelerinde boy göstererek kariyerine farklı bir yön vermiş durumda.

Demet Sağıroğlu'nun 'Arnavut Kaldırımı' klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı

BATUHAN AYDAR KİMDİR?

Batuhan Aydar, 9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Adanalıdır. İlkokulu Turhan Mediha Tansel İlköğretim Okulunda okumuştur. Ortaokulu İstanbul - Maltepe - Adnan Kahveci Ortaokulunda tamamladı. Liseye ise Suadiye Hacı Mustafa Tarman Lisesi'nde devam edip mezun olmuştur. Eğitim hayatına Açık Öğretimde Kamu Yönetimi bölümünde devam etmektedir.

Demet Sağıroğlu'nun 'Arnavut Kaldırımı' klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı

Daha küçük bir çocukken Barış Manço'nun sunduğu "7'den 77'ye" adlı programına çıktı. 1994yılında Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" adlı şarkısının klibinde ve "Aşk Perisi" klibinde oynadı. 1 yaşındayken ACE Reklam filminde rol aldı.

Demet Sağıroğlu'nun 'Arnavut Kaldırımı' klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı

1997 yılında baş rollerinde Evrim Solmaz'ın oynadığı "İlişkiler" adlı dizide ve 1999 yılı Ayşecik dizisi ile 1999 yılında baş rollerinde Seda Sayan ve Güven Kıraç'ın oynadığı "Evimiz Olacak mı?" adlı dizide rol aldı. 2013 yılında SamanYolu Tv'de yayınlanan "Ötesiz İnsanlar" dizisinde başrolü üstlenerek Teğmen Deniz rolünü canlandırmaktadır. Ergül Miray Şahin, Naşit Özcan, Hüseyin Köroğlu ile birlikte oynamıştır.

Demet Sağıroğlu\'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı

Demet Sağıroğlu, Kültür Sanat, Son Hali, Magazin, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Sağıroğlu'nun 'Arnavut Kaldırımı' klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Erdoğan Çiçek:
    Eleştiriye açıksanız bu yorumum size haberde bir kişinin 35 yıl önceki görselini koyup değişimden bahsetmişsiniz. en azından güncel fotoğrafını yazıların içinde paylaşsanız çok daha iyi olacak. eskiden görsellere daha çok yer veriyordunuz 8 0 Yanıtla
  • Aa:
    eeee 2 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    mal amdin 1 1 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    birlik durum yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:24 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ocak ayı içerisinde en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ocak ayı içerisinde en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapacağız
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
09:48 ’’Tuğçe Tayfur cenazeye katılmayacak’’ iddiası ''Tuğçe Tayfur cenazeye katılmayacak'' iddiası
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
14:27 Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü
14:25 Sigara ve alkole ÖTV zammı Sigara ve alkole ÖTV zammı
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
14:11 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda
14:09 Toki’nin taksit tutarları değişti Toki'nin taksit tutarları değişti
14:06 Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı
14:05 Alman ve Fransız bakanlardan Şam çıkarması Alman ve Fransız bakanlardan Şam çıkarması
13:48 Zeynep Tokuş’un çocukları boyunu geçti: Gören kardeşi sanıyor Zeynep Tokuş'un çocukları boyunu geçti: Gören kardeşi sanıyor
13:37 Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı
13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 11:33:25. #1.13#
SON DAKİKA: Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.