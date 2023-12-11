Deniz Akkaya, Kenan-Eylül Öztürk çiftini hedef aldı: Evde uyuşturucu ve swinger partisi verdiler

Engin ve Dilan Polat çiftinin ardından gözlerin çevrildiği Kenan-Eylül çifti hakkında soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konuldu. Çifti hedef alan paylaşımlar yapan Deniz Akkaya, küfürler yağdırarak Kenan Öztürk'ün yurt dışında uyuşturucu ve eş değiştirme partisi düzenlediğini söyleyerek ortalığı karıştırdı.

KENAN ÖZTÜRK: DENİZ AKKAYA HER GÜN BAŞKA BİR YALANLA ÇIKIYOR

Eylül Öztürk, YouTube kanalından bir video yayınlayarak e-ticaret firmasından kazandığı aylık rakamları paylaştı. Bir kullanıcının "Siz önce Rolls Royce'un hesabını verin. 52 milyonluk araç nereden ve nasıl alındı? Deniz Akkaya sana birkaç beden büyük gelir" yorumuna cevap veren Kenan Öztürk, "Hepsi helal siz merak etmeyin, yarın her şey çıkar. Deniz Hanım her gün başka bir yalanla çıkıyor" dedi.

"BANA BAK KENAN SENİN İÇİNDEN GEÇERİM"

Öztürk'ün cevabı karşısında çılgına dönen ve küfürler savuran Deniz Akkaya şu ifadeleri kullandı: "Bana bak Kenan senin içinden gerçekten geçerim bu sefer. Bana bak Kenan yalan dediğin konuların başında Amerika'da satın aldığınız 20 küsuratı geçen ev sayısı ve bunları başka birinin üstüne geçirmeniz var. Sen kimsin bana 'Yalancı' diyorsun. Ben bunları resmi evrakla belgeledim. Satın alınmış evleri peyderpey hani Türk'ün üstüne geçirdiğinizi ismine kadar yazdım. Senin bana 'Yalan söylüyor' diyecek kadar boyun uzamadı.

"DAVA AÇIN, BELGELERİ ÇARŞAF ÇARŞAF GÖSTERECEĞİM"

"Swingercı karınla etrafa verdiğiniz rahatsızlıktan dolayı Türkler bu bilgileri atıyor. Bırak Türkiye'yi, Amerika'da Türkler sizi orada istemiyor. Dur bakayım paylaşmadım her şeyi. Bugün paylaşayım da sen o lağım ağzını tut, mamanın sonuçlarını otur karınla birlikte yaşa. Dava konusuna gelince istediğiniz davayı açın, evraklarıyla birlikte çarşaf çarşaf göstermeyen sizi gibi olsun."

UYUŞTURUCU VE SWİNGER PARTİSİ

"Şimdi bana bak o... b.... çocuğu Kenan, sizin için hazırlanan böyle güzel bir rapor var. Sana birkaç maddesini gönderdim sadece. Sanıyorsunuz ki siz oraya gittiniz, takip edilmiyorsunuz. Bu ülkeyi, bu devleti, bu ülkenin insanını koyun, salak, aptal sanıyorsunuz. Deprem bölgesiyle ilgili ağlarken bu evleri nasıl aldınız? Uyuşturucu, swinger partilerle ilgili olan kısmı içler acısı. O pis, lağım ağzını bir daha açarsan Amerika'da o çocukları senin elinden aldırırım sana söz veriyorum. Hele bir dene, devam et bakayım."

KENAN ÖZTÜRK: DAHA DÜNE KADAR PEŞİMİZDE GEZİYORDUN

Deniz Akkaya geçtiğimiz günlerde Eylül Öztürk için "Annem güzeller güzeli Eylül uyanmış. Bugün de başka bir ruh halinde uyanmış. Asla psikolog ve psikiyatri gibi teşhis koymak istemem ama manik depresif mi desem, bipolar mı desem. Ruh hallerinden ruh hallerine koşarken sana da sorulacak soru değil bu ama" demişti. Kenan Öztürk de Akkaya'ya "Daha düne kadar 'Elimde balina kusmuğu var, nereye satabilirim tanıdığınız var mı?' diye peşimizden geziyordun. En son koli koli ürün istedin afet bölgesine götüreceğim diye. Yolladık, sonra ne yaptın bilmiyorum. Kaç kere kıza teşekkür ettin kendi stroylerinde şimdi ne oldu?" karşılığını vermişti.