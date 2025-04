Denizli\'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü büyük coşkuyla kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş yıldönümünde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Sesimiz Emniyette' isimli ses yarışması düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu yarışma finalinde yarışmada dereceye giren yarışmacılar sanatçı Kutsi ve protokol tarafından ödüllendirildi.

Denizli'de Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümünde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sesimiz Emniyette' isimli ses yarışmasının final etabı düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte 10 finalist jüriler karşısında şarkılarını söyledi. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonunda düzenlenen etkinliğin jüri üyesi sanatçı Kutsi oldu Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın konuşması ile başlayan etkinliğin devamında 10 yarışma jüri ve katılım sağlayan vatandaşların karşısında şarkılarını söyledikten sonra jüriler tarafından 1,2 ve 3'üncüler belirlendi. Ayrıca Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, orkestra sanatçılarına, jürilere ve 10 finaliste ödül takdiminde bulundu.

Yarışmanın sonucunu, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve sanatçı Kutsi tarafından açıklandı. Yarışmada, 1'inci Şevket Can Kaya olurken 50 bin TL para ödülü ve bir iş adamı tarafından antika radyo hediye edildi. Aynı zamanda yarışmada 2'inci Işıl Özdemir olurken 40 bin TL, 3'üncü Gizem Özdemir ise 30 bin TL para ödülü ile ödüllendirildi. Yarışmanın ardından sanatçı Kutsi sahneye çıkarak konser verdi. Keyifli anların olduğu gecede vatandaşlar bir arada eğlendi.

Yarışmaya, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli İl Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Pamukkale Kaymakamı Uğur, Bulut, sanatçı Kutsi ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

"Türk Polis Teşkilatı 180 yıldır halkımızın güvenliği sağlamakla kalmayıp toplumun her kesimini dokunmuştur"

Türk polis teşkilatın 180 yıldır halkın güvenliği için mücadele ettiğini ve düzenlenen etkinlikte emeği geçen bütün herkese teşekkürlerini ilettiğini belirten Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, "Türk Polis Teşkilatımız kurulduğu günden bu yana halkımızın huzur içerisinde yaşamasına temin etmek ve adaletin gücünü hissettirmek adına büyük bir özveriyle çalışmıştır. Şanlı tarihi ile milletimize büyük bir hizmet eden teşkilatımız 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle temel hak ve özgürlükleri hukukun üstünlüğüne bağlı kanunlardan aldığı yetki ile vatandaşlarımızın huzuru için suç ve suçlularla mücadele etmektedir. Terör ile mücadele, organize suçlar, uyuşturucu ile mücadele, asayiş ve trafik düzenini sağlamak başta olmak üzere geniş bir yelpazede tarafsız görev anlayışı ile yapmış olduğumuz görevler toplumun her kesiminin sevgi, saygı, güven ve desteğini kazanmıştır. Teşkilatımızın her mensubu suç ve suçluyla mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdürmüş vatanı ve milleti uğruna canını dahi vermekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Türk polis teşkilatımız 180 yıldır halkımızın güvenliğini sağlamakla kalmayıp toplumun her kesimini dokunarak, kültürel ve sosyal alanlarda da önemli katkılarda bulunmuştur. Düzenlenen ses yarışması emniyet teşkilatımızın vatandaşlarımızla kurduğu güçlü bir bağın yansımasıdır. Bu yarışma sadece yetenek yarışması değil aynı zamanda müziğin birleştirici gücünü ortaya koymuştur. Yarışmayı baştan beri büyük bir özveriyle katkı sağlayan jüri üyelerimize, değerli sanatçımız Kutsi'ye ve ekibine, Büyükşehir Belediyemize ve çok değerli orkestra sanatçılarımıza, yarışmaya katılan tüm vatandaşlarımıza, bu programda emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Finale kalmaya hak kazanan finalistlerimizi en içten dileklerimle kutluyor ve başarıların devamını diliyorum. Bu özel günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Denizli'mizde ve ülkemizin dört bir yanında canla başla görev yapan meslektaşlarıma ve kıymetli ailelerine selamlarımı ileterek polis haftalarını kutluyorum" dedi.

"Denizli güzel ve enerjisi yüksek bir şehir olduğunu bir kez daha gördüm"

Denizli'ye bir çok kez geldiğini, güzel ve enerjisi yüksek olduğunu ve aynı zamanda bu mutluluğunun İstanbul'a gidene kadar süreceğini dile getiren sanatçı Kutsi, "Bu yüzümdeki gülümse İstanbul'a gidene kadar devam edecek. Bu muhteşem şehre birçok kez geldim. Ne kadar güzel ve enerjisi yüksek bir şehir olduğunu bir kez daha gördüm. Valim Ömer Faruk Coşkun'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'na, Pamukkale Kaymakamımız Uğur Bulut, İl Jandarma Komutanımız Hıdır Ayçiçek, emeği geçen herkese ve ev sahibi Denizli İl Emniyet Müdürümüz Yavuz Sağdıç'a çok teşekkür ediyorum. Ben bu mesleğe başlayalı 35 yıl oldu, hatta 7 yaşında başlamıştım. Çöpten bulduğum müzik aleti ile bu mesleğe başlamıştım. Eskiden bu tür yarışmalara bende katılmıştım. Yarışmada 10 finalistin heyecanını anlıyorum ve bende dinlerken onlarla birlikte heyecanlandım. Bu yarışmaya katılan herkes benim için birinci" ifadelerini kullandı.

"Gece gündüz demeden fedakarca çalışan bütün polislerimizin haftasını kutluyorum"

Güvenlik ve huzur için gece gündüz demeden çalışan bütün polislerin Polis Haftasını kutladığını belirten Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Türk polis teşkilatımızın 180. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum. İlimizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden fedakarca çalışan bütün polis arkadaşlarımızı, emniyet teşkilat mensuplarımızı ve müdürümüzün şahsında tebrik ediyorum. Bu vesileyle şehitlerimize rahmetle gazilerimizi minnetle anıyorum. İyi ki varsınız. Ayrıca bu organizasyonu hayatı geçirilmesinde emeği geçen başta müdürümüz olmak üzere bütün herkese teşekkür ediyorum. Destekleri için Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, sanatçımız Kutsi'ye, katılımları ile güç katan yarışmacılarımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Çok güzel bir gece oldu" diye konuştu.

"Sanayiciler olarak emniyet teşkilatının 180. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum"

Sanayiciler olarak emniyet teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladıklarını söz eden Derya Baltalı, "Denizli sanayicileri, tüccarların adına Emniyet teşkilatımızın 180. Yıl kuruluş yıldönümünü kutlarım. Çok güzel bir gece oldu. Katılım sağlayan ve sahneye çıkıp şarkı söyleyen bütün herkese teşekkür ederim" dedi.

"Bu yarışmaya katılmaktan onur duyuyorum ve galibiyetle ayrılmaktan çok mutluyum"

Bu tür konuşmanın hayalini kurduğunu ve çok mutlu olduğunu belirten yarışma birincisi Şevket Can Kaya, "Bu konuşmanın hayalini kuruyordum. Eski güvenlik kolluk kuvvetlerinde çalışmış bir kardeşiniz olarak bu yarışmaya katılmaktan gerçekten çok onur duydum. Böyle bir galibiyet ile ayrılmak ayrıca beni çok mutlu etti. İnşallah daha fazla böyle etkinlikler ile buluşmak üzere diliyorum. Herkesin ayaklarına sağlık. Beni destekleyen ve bütün hocalarıma teşekkür ederim" diye konuştu. - DENİZLİ